Mash: ветеринары не знают, как лечить подстреленного медведя из Диксона

Фото: radionovasg/t.me

Раненую белую медведицу доставили из Норильска в Москву

Ветеринары из Москвы не знают, каким образом они будут лечить белого медведя, подстреленного в поселке Диксон Красноярского края, сообщает Mash. По информации Telegram-канала, в данный момент пострадавшего лечат в Московском зоопарке. Ветеринары решают, каким образом они будут делать МРТ. Пока что томографию проводить нельзя из-за застрявшей картечи в теле медведя.

Пострадавшего сейчас лечат в Московском зоопарке, ему намного лучше, сегодня с аппетитом пил бульон. А пока ветеринары решают, что делать дальше, ведь проводить МРТ опасно — из-за металлических пуль, которые остались в теле, — сообщает Telegram-канал.

Уточняется, что сегодня на месте были сотрудники прокуратуры и полицейские, изъявшие ружье и гильзы стрелявшего.

Ранее гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова заявила, что в теле раненой белой медведицы, которую накануне обнаружили на острове Диксон и перенаправили в Москву, обнаружили около 50 следов от картечи. По ее словам, у животного также отказали задние лапы.