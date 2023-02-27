Mash: двух лидеров движения «Редан» отправили под домашний арест

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Двум лидерам движения «Редан» — учащимся девятого и одиннадцатого классов — избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, сообщает Telegram-канал Mash. Они были задержаны 23 февраля после массовой драки, которая произошла у станции метро «Лубянка» в Москве.

По данным канала, участники движения приставали к прохожим неславянской внешности. Они брызнули содержимым газового баллончика в лицо подростку, а затем избили его. Всего полицейские задержали шестерых участников «Редана», но четверо из них вскоре были отпущены.

Ранее сообщалось, что столичный главк СКР по факту произошедшего возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве. Еще одно дело было возбуждено после драки с участием членов «Редан», которая произошла 22 февраля на фудкорте в ТЦ «Авиапарк».

Популяризаторы движения пояснили, что «Редан» задумывался как музыкальный лейбл, который трансформировался в неформальное объединение поклонников аниме Hunter × Hunter, и никакого отношения к политическим идеологиям, националистическим движениям и частным военным компаниям не имеет.

Врач-психиатр Василий Шуров считает, что распространение движения «Редан» необходимо пресечь, иначе оно может превратиться в подростковые банды. По его мнению, субкультура является «каким-то преступным сообществом, тянущим минимум на статью о хулиганстве».