16 января 2026 в 17:50

Любовь в Сети стоила россиянке 8 млн рублей

Криптомошенники выманили у москвички 8 млн рублей

В Москве злоумышленники, притворяясь влюбленным мужчиной и его братом, обманом похитили у женщины 8 млн рублей, вовлекая ее в аферу с фальшивой криптовалютой, передает Telegram-канал «Осторожно новости». В настоящее время полиция проводит проверку.

Как рассказала сама пострадавшая, она познакомилась с мужчиной по имени Роман в октябре прошлого года. Со временем он убедил москвичку, что влюблен. Он даже предоставил свои документы, но его обещанный приезд в Москву раз за разом откладывался.

Через месяц он познакомил женщину со своим «братом» — якобы владельцем криптофермы и IT-компании. Под их давлением женщина согласилась вложить свои сбережения в «уникальную» криптовалюту, которую создали сами аферисты. За 1,5 месяца она перевела мошенникам около 8 млн рублей. В последующем «братья» якобы поссорились, начали обвинять москвичку в проблемах и требовали деньги.

Тем временем стало известно, что в России набирает обороны новый вид кибермошенничества с использованием сгенерированных образов. Злоумышленники создают с помощью нейросетей цифровые образы для выманивания крупных сумм у пользовательниц сайтов знакомств.

