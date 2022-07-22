«Какашечный вор»: сыровар о грабителе, обокравшем его магазин Сыровар Сирота составил характеристику грабителя, обокравшего один из его магазинов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве произошло ограбление одной из сырных лавок сыровара Олега Сироты. По словам фермера, грабитель не только обчистил магазин, но и оставил пахучий «сюрприз» на месте преступления. Сирота возмутился поведением столичного воришки, который совершил акт дефекации в углу торговой точки, пишет «360».

Мы боимся, что это маньяк — такой какашечный вор.<...> Самое страшное, что злодей еще и оскорбил и осквернил нашу торговую точку: наложил там в углу огромную кучу, — заявил Сирота.

Ранее стало известно, что российского теннисиста Карена Хачанова ограбили на турнире в Гамбурге. Специальные службы приняли меры по идентификации грабителей.

До этого полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба рассказал, что в его дом вломились воры в тот момент, когда манкунианцы играли с «Атлетико» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Во время ограбления в спальне футболиста находились дети. Француз отметил, что возвращался домой, не зная, целы ли они, что было его «самым страшным кошмаром».