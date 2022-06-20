Полиция задержала мужчину, избившего подростка в подмосковной электричке

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Мужчина, избивший подростка в подмосковной электричке за кольцо в носу, был задержан, сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий. Против него было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

Мужчина задержан и в ближайшее время будет доставлен следователю для проведения с ним комплекса следственных действий. Следственным отделом по городу Истра ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 213 УК РФ — хулиганство), — передает ТАСС.

В электричке под Истрой мужчина жестоко избил подростка из-за пирсинга в носу, сняв издевательства на камеру мобильного телефона. В появившемся в Сети видеоролике видно, как один из подростков с окровавленным лицом извиняется перед мужчиной за свой внешний вид. Другой пострадавший после оскорблений нападавшего также вынимает из носа серьгу. Все это происходит под матерные выкрики явно нетрезвого автора ролика.