«Чуть присыплет»: синоптик рассказал о столичной погоде 9 февраля Синоптик Шувалов рассказал о погоде в Москве 9 февраля

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

К Москве приближается теплый атмосферный фронт и следует ожидать, что 9 февраля в столице выпадет немного снега, заявил NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, температура в регионе будет держаться около нуля.

С севера к Москве приближается теплый атмосферный фронт. Так, в столице произойдет повышение среднесуточной температуры до значения 0 градусов. Также ожидаются незначительные осадки в виде мокрого снега и небольшое понижение атмосферного давления. То есть город чуть-чуть присыплет, но не более, — заявил Шувалов.

Метеоролог Татьяна Позднякова ранее предупредила, что на этой неделе в Москве и Подмосковье температура воздуха будет понижаться из-за повышения атмосферного давления, ожидаются легкие морозы. Эксперт уточнила, что в начале февраля будет идти небольшой снег, однако солнце будет напоминать о приближающейся весне.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал «мартовскую» погоду в столице в феврале. При этом, по словам синоптика, на протяжении первой недели месяца будет идти небольшой снег.