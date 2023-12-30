Бывшего журналиста «Дождя» избили в Москве Журналиста Павла Лобкова избили в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Москве избили бывшего ведущего телеканала «Дождь» (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) Павла Лобкова. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена) и опубликовал кадры с травмами лица и руки. Он намекнул, что на него могли напасть из-за его принадлежности к ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). На сочувствие в соцсетях мужчина ответил комментарием: «Народ».

И другого новогоднего подарка у меня для вас нет. Разбитая харя <...> во дворе на Патриках, — написал Лобков.

Ранее Лобкова уже доставляли в одну из столичных больниц с сотрясением мозга. У него было диагностировано не только сотрясение, но и ушибы лица и головы. По словам источника, журналист получил закрытую черепно-мозговую травму. Исходя из имеющихся предположений, Лобков сам упал и ударился. Врачей журналисту вызвали на дом. Отмечалось, что на момент приезда медиков он находился в нетрезвом состоянии.

Павлу Лобкову 56 лет. В 1990-х он работал на НТВ, в 2000-х — на Пятом канале. В «Дождь» он пришел в 2012 году и в 2021-м был уволен за оскорбления коллег и публикацию частной переписки.