Бастрыкину доложат об избиении школьницы в салоне красоты в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Бастрыкин

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему о происшествии с 16-летней девушкой и ее матерью, которых избили сотрудники салона красоты в Москве, сообщили в Telegram-канале ведомства. Полиция уже проводит проверку по факту конфликта.

Председатель СК России поручил и. о. руководителя ГСУ СК России по городу Москве Саксину В.В. доложить о ситуации, — говорится в сообщении ведомства.

В правоохранительных органах ранее сообщили, что в одном из салонов красоты в центре Москвы у 16-летней девушки отказались принимать оплату скидочным купоном. Произошла словесная перепалка, в ходе которой сотрудники салона, по словам подростка и ее матери, избили их и спустили с лестницы. Женщина обратилась к врачам, которые диагностировали у нее ушиб.

В самом салоне обвинили школьницу в агрессивном поведении. Там заявили, что девушка ударила сотрудницу соседнего заведения и оскорбляла остальных людей.

В столичном главке МВД сообщили, что в ходе проверки дадут правовую оценку действий участников конфликта. По результатам будет принято решение в соответствии с законом.

Ранее жительнице Москвы расщепило шеллаком ногти после маникюра в салоне красоты. Врачи диагностировали у нее химический ожог гель-лаком двух пальцев. Москвичка уже потратила на восстановление ногтей десятки тысяч рублей и намерена через суд взыскать компенсацию с салона.