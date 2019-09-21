https://static.news.ru/photo/2a2862da-dc71-11e9-b7fe-fa163e074e61_660.jpg Заурбек Сидаков Фото: wrestling_alania/instagram.com

Российский борец из Северной Осетии Заурбек Сидаков второй год подряд завоевал золотую медаль чемпионата мира в олимпийской весовой категории до 74 кг.

Поединок действующего чемпиона мира в весе до 74 кг Заурбека Сидакова, который не проиграл ни одной схватки в этом году, и выступающего за Италию кубинца Франка Чамисо стал самой ожидаемой схваткой предпоследнего соревновательного дня. Первый период прошёл в осторожной позиционной борьбе, где Сидаков получил балл за пассивность соперника. Чамисо ответил переводом в партер в начале второй трёхминутки, но Сидаков вскоре восстановил статус-кво и довёл дело до победы со счётом 5:2.

Как сообщал News.ru, 21-летний дебютант сборной России Давид Баев стал чемпионом мира по вольной борьбе в неолимпийской весовой категории до 70 кг.