Волков прокомментировал поражение от Блейдса

https://static.news.ru/photo/f8625ea2-b381-11ea-92e6-fa163e074e61_660.jpg Александр Волков Фото: volkov_alex/instagram.com

Российский боец Ulimate Fighting Championship Александр Волков прокомментировал поражение от американца Кёртиса Блейдса на турнире в Лас-Вегасе.

Поединок был тяжёлый. Выложился на все сто процентов. В тех условиях, которые у меня были для подготовки, я сделал всё, что мог. Получилось забрать два последних раунда, переломить ход боя, но немного не хватило для того, чтобы победить, — сказал Волков в видеообращении на своей странице в Instagram.

Также боец отметил, что не получил в ходе боя серьёзных травм и повреждений и намерен как можно быстрее вернуться к тренировкам по возвращении в Москву.

Как сообщал NEWS.ru, Волков проиграл Блейдсу в пятираундовом поединке в тяжёлом весе единогласным решением судей.