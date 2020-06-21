Волков прокомментировал поражение от Блейдса

Российский боец Ulimate Fighting Championship Александр Волков прокомментировал поражение от американца Кёртиса Блейдса на турнире в Лас-Вегасе.
Поединок был тяжёлый. Выложился на все сто процентов. В тех условиях, которые у меня были для подготовки, я сделал всё, что мог. Получилось забрать два последних раунда, переломить ход боя, но немного не хватило для того, чтобы победить, — сказал Волков в видеообращении на своей странице в Instagram.
Также боец отметил, что не получил в ходе боя серьёзных травм и повреждений и намерен как можно быстрее вернуться к тренировкам по возвращении в Москву.
Как сообщал NEWS.ru, Волков проиграл Блейдсу в пятираундовом поединке в тяжёлом весе единогласным решением судей.
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