Волков переподписал контракт с UFC на улучшенных условиях

Российский боец Ultimate Fighting Championship (UFC) Александр Волков подписал новый контракт с лигой накануне своего боя с французом Сирилем Ганом. Об этом сообщает ТАСС.

Это будет первый бой по новому контракту. Сумма увеличена, конечно. Она немножко побольше, условия улучшили, — рассказал Волков.

Бой Волкова и Гана станет главным событием турнира UFC в Лас-Вегасе 26 июня. Его победитель может стать следующим претендентом на чемпионский титул в тяжёлом весе. В последнем поединке в феврале 2021 года Волков победил техническим нокаутом во втором раунде голландца Алистара Оверима, а Ган выиграл бой у другого представителя Нидерландов Жаирзинью Розенструйка.

Как сообщалось ранее, российский боец UFC Александр Волков показал свой текущий вес в сторис Instagram. За три дня до взвешивания к бою с французом Сирилем Ганом ему нужно сбросить почти четыре килограмма.