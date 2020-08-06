Волкановски отклонил вызов Магомедшарипова на бой

https://static.news.ru/photo/44a7f718-d86c-11ea-a0fd-fa163e074e61_660.jpg Алекс Волкановски Фото: Hans Gutknecht/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Чемпион Ultimate FIghting Championship в полулёгком весе Алекс Волкановски ответил на вызов оставшегося без соперника российского бойца Забита Магомедшарипова.

Я чемпион, а не боец для замены, но я надеюсь, ты найдёшь соперника как можно быстрее и тогда есть шансы, что я увижу тебя позже в этом году, — написал Волкановски в Twitter.

Австралиец в июле защитил титул от Макса Холлоуэя и естественно не готов рисковать своим титулом, выходя на замену на коротком уведомлении.

Я жду тебя, — написал Магомедшарипов в ответ.

I am the champ not the replacement fighter but I hope you find a matchup ASAP then chances are I see you later this year. https://t.co/QCzsEEpi0I — Alex Volkanovski (@alexvolkanovski) August 5, 2020

NEWS.ru писал, почему в настоящий момент Магомедшарипов ещё не готов к бою за титул с Волкановски.