Волкановски отклонил вызов Магомедшарипова на бой

Чемпион Ultimate FIghting Championship в полулёгком весе Алекс Волкановски ответил на вызов оставшегося без соперника российского бойца Забита Магомедшарипова.
Я чемпион, а не боец для замены, но я надеюсь, ты найдёшь соперника как можно быстрее и тогда есть шансы, что я увижу тебя позже в этом году, — написал Волкановски в Twitter.
Австралиец в июле защитил титул от Макса Холлоуэя и естественно не готов рисковать своим титулом, выходя на замену на коротком уведомлении.
Я жду тебя, — написал Магомедшарипов в ответ.
I am the champ not the replacement fighter but I hope you find a matchup ASAP then chances are I see you later this year.— Alex Volkanovski (@alexvolkanovski)
https://t.co/QCzsEEpi0I August 5, 2020
NEWS.ru писал, почему в настоящий момент Магомедшарипов ещё не готов к бою за титул с Волкановски.
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