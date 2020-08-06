Единоборства

Волкановски отклонил вызов Магомедшарипова на бой

07:52, 07 августа 2020 12
Алекс Волкановски Алекс Волкановски Фото: Hans Gutknecht/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Чемпион Ultimate FIghting Championship в полулёгком весе Алекс Волкановски ответил на вызов оставшегося без соперника российского бойца Забита Магомедшарипова.

Я чемпион, а не боец для замены, но я надеюсь, ты найдёшь соперника как можно быстрее и тогда есть шансы, что я увижу тебя позже в этом году, — написал Волкановски в Twitter.

Австралиец в июле защитил титул от Макса Холлоуэя и естественно не готов рисковать своим титулом, выходя на замену на коротком уведомлении.

Я жду тебя, — написал Магомедшарипов в ответ.

NEWS.ru писал, почему в настоящий момент Магомедшарипов ещё не готов к бою за титул с Волкановски.

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