Бойцу Вартаняну нашли нового соперника на турнире АСА 110

https://static.news.ru/photo/009b2848-d659-11ea-8402-fa163e074e61_660.jpg Мухамед Коков Фото: kokov4444/instagram.com

Российский легковес, выступающий в лиге Absolute Championship Akhmat Эдуард Вартанян 5 сентября на турнире АСА 110 сразится с соотечественником Мухамедом Коковым.

Этот поединок станет соглавным боем вечера на турнире, который возглавят в бою за чемпионский титул полусредневесы Али Багов и Мурад Абдулаев. Ранее было объявлено о бое Вартаняна с Рашидом Магомедовым, однако из-за проблем со здоровьем у дебютанта АСА его пришлось отменить.

Кроме того, главным боем на турнире АСА 108 станет поединок в полусреднем весе между Венером Галиевым и Амирханом Дадаевым, а само шоу пройдёт в Грозном 8 августа без зрителей.

Как писал NEWS.ru, Хабиб Нурмагомедов проведёт подготовку к поединку с временным чемпионом UFC американцем Джастином Гейтжи в России.