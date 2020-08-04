Бойцу Вартаняну нашли нового соперника на турнире АСА 110

Российский легковес, выступающий в лиге Absolute Championship Akhmat Эдуард Вартанян 5 сентября на турнире АСА 110 сразится с соотечественником Мухамедом Коковым.
Этот поединок станет соглавным боем вечера на турнире, который возглавят в бою за чемпионский титул полусредневесы Али Багов и Мурад Абдулаев. Ранее было объявлено о бое Вартаняна с Рашидом Магомедовым, однако из-за проблем со здоровьем у дебютанта АСА его пришлось отменить.
Кроме того, главным боем на турнире АСА 108 станет поединок в полусреднем весе между Венером Галиевым и Амирханом Дадаевым, а само шоу пройдёт в Грозном 8 августа без зрителей.
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Как писал NEWS.ru, Хабиб Нурмагомедов проведёт подготовку к поединку с временным чемпионом UFC американцем Джастином Гейтжи в России.
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