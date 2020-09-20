Ветеран UFC Пикетт: многие избегают встречи с Петром Яном

У него отличная боксёрская база, и он прекрасно пользуется ею в ММА. Но пока у него было не так много боёв в UFC против сильнейших оппонентов, чтобы понять, насколько он уязвим. Но я уже оценил, что многие бойцы стараются избегать встречи с Яном, понимая, насколько он опасный соперник. Но думаю, что главные испытания в его карьере ещё впереди, — рассказал Пикетт NEWS.ru.