«Вам нужны такие, как я»: Макгрегор высказался после поражения от Порье

Ирландский боец смешанного стиля, экс-чемпион UFC Конор Макгрегор опубликовал пост в Instagram после поражения от Дастина Порье на турнире UFC 264.

Вам нужны такие люди, как я, — написал ирландец и приложил фото, где его на носилках несут в раздевалку после поединка.

Бой Макгрегора с Порье прошёл в ночь на 11 июля в Лас-Вегасе. Ирландец не смог продолжить поединок после первого раунда из-за перелома ноги. Победа, таким образом, досталась Порье. Он выиграл у Конора дважды в трёх поединках и стал претендентом на титул чемпиона UFC в лёгком весе, которым владеет Чарльз Оливейра.

После боя Порье назвал условие для ещё одного боя с Макгрегором.