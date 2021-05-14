В клубе «Ахмат» объяснили, почему Кадыров назвал Хабиба «проектом UFC»

https://static.news.ru/photo/abbd1a48-b6db-11eb-b1ee-96000091f725_660.jpg Фото: ramzan/vk.com

Вице-президент бойцовского клуба «Ахмат» Асланбек Бадаев прокомментировал слова главы Чечни Рамзана Кадырова об экс-чемпионе UFC в лёгком весе Хабибе Нурмагомедова в интервью официальному Instagram клуба «Ахмат».

Почему «проект»? Потому что в UFC Хабиб вышел на другой уровень популярности. Особенно после победы над Конором Макгрегором. И поэтому к нему было особое отношение. Когда Хабиб защитил пояс в бою с Дастином Порье, но потом не смог прилететь на бой против Тони Фергюсона, его не стали лишать чемпионства. В аналогичной ситуации Фергюсона лишили пояса, пусть и временного чемпиона, — рассказал Бадаев.

Также он отметил, что в словах Кадырова нет ничего плохого, что бы умоляло достижения Нурмагомедова в ММА.

Как сообщалось ранее, российский боец смешанного стиля, экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко прокомментировал слова главы Чеченской республики Рамзана Кадырова о том, что Хабиб Нурмагомедов — проект UFC.