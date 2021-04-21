В Чечне отреагировали на травлю сына Кадырова за странную победу в бою

https://static.news.ru/photo/c3f4ff18-a2a9-11eb-8383-96000091f725_660.jpg Адам Кадыров Фото: grozny-inform.ru

Адам Кадырова, сын главы Чеченской республики Рамзана Кадырова, готов провести бой-реванш с Асланом Биттировым. Об этом заявил председатель парламента Чечни Магомед Даудов. Его слова приводит «Чечня Сегодня».

Адам заявил о готовности в любое время провести повторный бой. А я знаю, что он слова на ветер не бросает. Нокдаун отсчитывают, когда видят, что боец получил тяжелый удар. А по словам рефери данного поединка, он начал отсчитывать потому, что по глазам Биттирова понял, что тот потерял концентрацию. А когда секундант выбросил полотенце, соответственно, принял решение остановить бой, — сказал Даудов.

По его словам, уважаемые и известные судьи все в один голос отметили, что рефери того боя поступил правильно, так как самое главное — здоровье детей.

19 апреля 13-летний сын Рамзана Кадырова победил соперника на боксёрском турнире «Время Легенд 6: Специальная операция» после того, как оппонент начал атаку.

После этого пользователи Instagram посоветовали подростку отказаться от «позорной победы».