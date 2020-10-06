Боксёр Ломаченко: бой с американцем будет отличаться от остальных

https://static.news.ru/photo/8cb9d712-07ea-11eb-b13f-fa163e074e61_660.jpg Василий Ломаченко Фото: lomachenkovasiliy/instagram.com

Чемпион мира по боксу в лёгком весе по версиям WBC, WBA и WBO украинец Василий Ломаченко поделился ожиданиями от боя с американцем Теофимо Лопесом. Поединок состоится 17 октября в Лас-Вегасе.

Лопес — хороший боец, чемпион мира. Теофимо обладает отличной мощью, скоростью, он умный боксёр. Я не люблю сравнивать себя с соперниками. Я просто хочу все показать на ринге. Думаю, Лопесу придётся очень долго решать мою головоломку, — приводил слова Ломаченко Fightnews.info.

По словам украинца, бой с Лопесом будет отличаться от других его поединков.

Мы изменили нашу систему и наши тренировки, поскольку в полулёгком весе мы работали только над скоростью и реакцией. Затем, когда я поднялся в весе, мы добавили физические тренировки, прибавили в весе и мощи. Когда ты дерёшься против более крупных оппонентов, которые являются топовыми бойцами, это непросто. Тебе всегда нужно быть сфокусированным, — добавил Ломаченко.

В активе 32-летнего украинца 14 побед (10 нокаутов) и одно поражение. 23-летний Лопес, гражданин США и Гондураса, выиграл 15 боёв (12 досрочно) и ни разу не проиграл. Он — чемпион мира в лёгком весе по версии IBF. В бою с Ломаченко на кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира.

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