Украина Беспутина: российскому экс-чемпиону привезли на убой львовянина

Среди российских боксёров нового поколения Александр Беспутин считался одним из самых интересных. В 28 лет он стал чемпионом мира в профессионалах, но результат титульного боя с Раджабом Бутаевым отменили из-за положительного допинг-теста россиянина. Спустя 15 месяцев Беспутин возвращается, и его поединок с украинцем Виктором Плотниковым заслуживает внимания. Пусть и не по спортивным причинам.

Изначально Беспутин должен был драться с аргентинцем Максимилиано Вероном, но тот заболел коронавирусом и не смог прилететь в Москву. Это мог быть неплохой тест для Александра, но вместо этого он получит разминочный бой. Соперник, которого ему «привезли на убой», — это и смешно, и грустно.

Никакого неуважения к Виктору Плотникову нет. Во-первых, старших принято уважать. Виктору 43 года, и тот факт, что он до сих пор продолжает драться, — это круто. Во-вторых, Плотников — мастер спорта международного класса, а это не шутки. Смешно и грустно не это, а ситуация, в которой оказался он сам, Беспутин и организаторы шоу на «Ходынке» в Москве.

Плотников выходит на бой с бывшим чемпионом мира на трёхдневном уведомлении. За три дня подготовиться к серьёзному поединку не смогли бы даже 29-летние Флойд Мейвезер и Мэнни Пакьяо. За три дня нельзя подготовиться даже к спаррингу.

К тому же Плотников потерпел поражения в последних семи боях. Из претендента на титул чемпиона мира (в 2015 году он досрочно проиграл Джеффу Хорну в Австралии) он превратился даже не в джорнимена, а в откровенный мешок для битья. Это не мнение, а факт. Если ты уступил в семи боях подряд и собираешься драться с молодым чемпионом без подготовки — то ты едешь проигрывать.

Виктор Плотников Виктор Плотников/vk.com

Приезд Плотникова в Москву — это уже необычно. Виктор не просто украинец, он родился во Львове, и если верить всемирной базе данных BoxRec, живёт там до сих пор. Восемь лет назад выступление боксёра из Украины в Москве не было бы новостью, тот же Виталий Кличко проводил в «Олимпийском» защиту мирового титула с Мануэлем Чарром, и всё прошло потрясающе. За украинца болели тысячи россиян на трибунах. Но между 2013 и 2021 годами, к огромному сожалению, есть разница.

Плотникова это не смущает, наоборот: до 2017-го он ни разу не выступал в России, а после — уже трижды. Потерпел три поражения, ожидается четвёртое. Но это точно не вина Беспутина.

Возвращение Александра — в любом случае большая новость. До дисквалификации он выиграл все 13 боёв в профи, девять из которых — нокаутом. Будущее боксёра как было многообещающим, так и остаётся, ему всего 29 лет, пик формы далеко не пройден. По бою с Плотниковым нельзя будет делать никаких выводов: будет выглядеть вяло — ничего страшного, это первый поединок после простоя. Будет выглядеть мощно — ничего особенного, на фоне растренированного 43-летнего спортсмена с семью поражениями подряд это не так уж и сложно.

Но вечер 20 марта всё равно будет любопытный. За работой Беспутина и Артура Бетербиева (проведёт бой с Адамом Дейнесом. — NEWS.ru) наблюдать интересно, вне зависимости от соперников. Боксёров их класса в России сейчас не наберётся и десяток.