Спортсмен Нико Али Уолш, приходящийся внуком легендарному боксёру Мухаммеду Али, заявил, что болеет за российского бойца Хабиба Нурмагомедова и поставит на него в поединке с американцем Тони Фергюсоном.

Уолш признался, что давно следит за смешанными единоборствами и отдельно — за россиянином, сообщает KP.RU. Мне нравится Тони Фергюсон, но делаю ставку на Хабиба, поскольку мы уже давно болеем за...