Глава промоутерской компании Bellator Скотт Кокер принял решение перенести 241-й турнир организации в Анкасвилле из-за вспышки коронавируса.
Здоровье и безопасность каждого участника будет всегда оставаться нашим приоритетом на пути вперёд. После тщательного мониторинг ситуации со вспышкой COVID-19 Bellator принял решение отложить турнир в Анкасвилле, штат Коннектикут, — написал Кокер в Twitter.
The health and safety of everyone involved have, and will remain, our top priority as we move forward. After carefully monitoring the ongoing COVID-19 outbreak, @BellatorMMA has chosen to postpone this eveningâs Bellator 241 event at Mohegan Sun Arena in Uncasville, Connecticut.