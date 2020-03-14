Глава промоутерской компании Bellator Скотт Кокер принял решение перенести 241-й турнир организации в Анкасвилле из-за вспышки коронавируса.

Здоровье и безопасность каждого участника будет всегда оставаться нашим приоритетом на пути вперёд. После тщательного мониторинг ситуации со вспышкой COVID-19 Bellator принял решение отложить турнир в Анкасвилле, штат Коннектикут, — написал Кокер в Twitter.

Ранее было принято решение провести турнир, на котором должны были выступить российские бойцы братья Токовы без зрителей.

Как писал NEWS.ru, олимпийский квалификационный турнир по боксу решено провести без изменений с 14 по 24 марта в Лондоне.

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