https://static.news.ru/photo/9fd9f29c-c0ff-11e9-88dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Главный тренер женской сборной России по дзюдо Дмитрий Морозов рассказал о задачах своей команды накануне стартующего в Токио 25 августа чемпионата мира.

Все, кто у нас борется в личном турнире, могут претендовать на медали. Безусловно, Кузютина и Долгова — это лидеры команды, но и в других весах наши девочки способны добиться результатов на этих соревнованиях. Но они не являются главной целью их жизни. Чемпионат мира — это лишь один из важных этапов подготовки к Олимпиаде, — рассказал Морозов News.ru.

Также тренер отметил, что медальный план для команды существует, но не стал его озвучивать.

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