Тренер о Майке Тайсоне: он может побить действующих чемпионов

https://static.news.ru/photo/6e89f838-fc11-11ea-a738-fa163e074e61_660.jpg Фото: PIOTR KUCZA/imago-image/Global Look Press

Майк Тайсон, завершивший профессиональную боксёрскую карьеру 15 лет назад, находится в отличной форме и совсем не похож на 54-летнего.

Об этом изданию TMZ рассказал тренер Тайсона Рафаэль Кордейро, который готовит бывшего абсолютного чемпиона мира в тяжёлом весе к выставочному поединку с Роем Джонсом. На одном из последних занятий тренер едва не оказался в нокауте, пропустив удар от своего подопечного. Кордейро утверждает, что Тайсон сейчас способен побить действующих чемпионов — Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа.

Я верю, что он может сделать это. Если он действительно захочет, он может однажды подраться за пояс, почему бы и нет, — заявил Кордейро.

По словам тренера, Тайсон тренируется каждый день по шесть — семь часов и таким образом привёл себя в «невероятную» форму.

Выставочный поединок Тайсона и 51-летнего Джонса первоначально должен был пройти 12 сентября, но его перенесли на 29 ноября, передавал NEWS.ru. По некоторым источникам, организаторы за счёт переноса могут получить дополнительный доход, например от продажи билетов. Поединок запланирован в формате восьми раундов в 12-унцевых перчатках, боксёры не должны стремиться отправить друг друга в нокаут.

Майк Тайсон провёл 58 боёв в качестве профессионала, победив в 50 из них, в 44 — нокаутом.