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Тони Фергюсон назвал Хабиба Нурмагомедова тупицей

16:26, 10 октября 2020 10
Тони Фергюсон Тони Фергюсон Фото: tonyfergusonxt/instagram.com

Легковес UFC Тони Фергюсон в своём Instagram обратился к чемпиону дивизиона Хабибу Нурмагомедову, бой с которым срывался уже пять раз.

Не волнуйся, тупица... Скоро увидимся, — написал Фергюсон в социальной сети.

Некоторое время назад глава UFC Дэйна Уайт заявил, что лига не оставляет попыток организовать бой Фергюсона и Нурмагомедова.

Ранее NEWS.ru писал, что Фергюсон раскритиковал своего соотечественника Дастина Порье, который дал согласие на поединок с ирландцем Конором Макгрегором.

По словам Фергюсона, Порье попросту «продался». Он также назвал Макгрегора «международным террористом».

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