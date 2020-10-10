Тони Фергюсон назвал Хабиба Нурмагомедова тупицей

Легковес UFC Тони Фергюсон в своём Instagram обратился к чемпиону дивизиона Хабибу Нурмагомедову, бой с которым срывался уже пять раз.
Не волнуйся, тупица... Скоро увидимся, — написал Фергюсон в социальной сети.
Некоторое время назад глава UFC Дэйна Уайт заявил, что лига не оставляет попыток организовать бой Фергюсона и Нурмагомедова.
Ранее NEWS.ru писал, что Фергюсон раскритиковал своего соотечественника Дастина Порье, который дал согласие на поединок с ирландцем Конором Макгрегором.
По словам Фергюсона, Порье попросту «продался». Он также назвал Макгрегора «международным террористом».
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