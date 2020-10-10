Тони Фергюсон назвал Хабиба Нурмагомедова тупицей

Фото: tonyfergusonxt/instagram.com

Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Майк Перри, выступающий в полусредней весовой категории, объявил аукцион с целью продажи роли секунданта на свой ближайший поединок против Робби Лоулера, который запланирован в США 21 ноября на турнире UFC 255.

Одним из первых на предложение Перри отозвался ещё один боец промоушена Даррен Тилл, который был готов заплатить за данную роль $5 тыс., однако его лот вскоре перебила звезда порноиндустрии Кендра...