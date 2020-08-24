Сын гения: почему Тим Цзю не повторит путь великого отца

26 августа в австралийском Таунсвилле Тимофей Цзю проведёт самый сложный поединок в своей карьере против экс-чемпиона мира, соотечественника Джеффа Хорна, ставшего знаменитым благодаря победе над Мэнни Пакьяо. Победа над столь серьёзным соперником должна открыть перед потомственным боксёром, дравшимся только на родине, дверь в мировую элиту к титульным поединкам в Америке за серьёзные гонорары. NEWS.ru рассказывает, в чём Тим отличается от своего великого отца, и готов ли он выйти из его тени и войти в историю не как обладатель громкой фамилии. Разобраться в особенностях австралийского бокса нам помог известный в недавнем прошлом российский и австралийский профессиональный боксёр Виктор Оганов.

Пока лишь перспективный домашний боксёр

Говоря о первых шагах в боксе под руководством своего отца, Тимофей проводит сравнения с военным режимом, подчёркивая, что отец всегда поступал нестандартно, научил его не сдаваться и с детства приучил к утренним пробежкам. Однако всерьёз заниматься боксом он начал не сразу, поначалу предпочитая футбол, в который играл до 11 лет. Любительская карьера у младшего Цзю получилась не столь богатой, как у отца, и уже в 22 года он дебютировал на профессиональном ринге.

С декабря 2016 года и по сей день его карьера ничем не отличается от пути обычного молодого и перспективного бойца. Тим — классический домашний боксёр, которому тщательно подбирали соперников с первого боя, постепенно повышая их уровень по мере готовности Цзю. Большинство боёв потомственный боксёр выигрывал досрочно. Пожалуй, самый серьёзный его успех был зафиксирован год назад, когда он завоевал австрало-азиатский пояс IBF и глобальный пояс WBO в поединке с довольно крепким соотечественником Дуайтом Ричи. Эти пояса будут стоять на кону и в его противостоянии с Хорном. Большинство соперников перед боем пытаются вывести Тимофея из равновесия, педалируя тему его великого отца и то, что сам он пока ничего собой не представляет, так что к этому моменту у него уже должен выработаться иммунитет на подобные заявления.

Имя отца помогло Тимофею добиться в Австралии большой известности, где сейчас не так много боксёров мирового уровня и не хватает тренеров. Данди Ким, который с ним сейчас работает — достаточно неплохой специалист. Кроме того, его тренировал родной дядя Игорь Голубев, с которым у меня есть опыт работы. Но у него нет серьёзной тренерской школы. Он пришёл в бокс, когда Костя переехал в Австралию, а он женился на его сестре, — отмечает Оганов.

Сравнения с отцом: сходства и различия

Конечно, если говорить о школе, базовой технике и стойке, то можно заметить у Тимофея сходство с его выдающимся отцом. Тим хорошо работает джебом, обладает мощным ударом с правой и способен нокаутировать соперников. Тот же Ричи назвал его дешёвой копией Константина Цзю, но это далеко не так. Скорее это обновлённая, более крупная версия, а все различия боксёров обусловлены как раз этим. Константин говорил, что уже в 16 лет сын боксировал в его весовой категории.

instagram.com/timtszyu

Сейчас Тимофей выше отца на 4 см и тяжелее на 6 кг. Поэтому в движении и скорости рук он ему уступает, но зато значительно превосходит в размахе. Также он обладает хорошей выносливостью и умеет держать удар. У бывшего соперника Константина Цзю Хулио Сезара Чавеса также был сын боксёр, который выступал в более тяжёлом весе и всю свою карьеру провёл в контексте сравнений с великим отцом, а потому проиграл все самые значимые для себя поединки.

В Австралии бокс не поддерживается государством и считается опасным, а «школы» в привычном нам смысле не существует. Подготовкой спортсменов занимаются порой фитнес-тренеры, для которых это хобби, делающие акцент исключительно на физическую подготовку. Поэтому, выступая дома, он достаточно хорош, но в Америке без такого мощного любительского багажа, какой был у отца, ему будет непросто повторить его путь, — считает Оганов.

Хорн в роли швейцара

Джефф Хорн на данный момент самый именитый австралийский боксёр в первом среднем весе и бывший чемпион мира по версии WBO. После победы над ним Тим окончательно перерастёт австралийские штанишки и может начать двигаться по направлении к бою за титул по одной из престижных версий. Три года назад Хорн вышел на пик карьеры, победив Мэнни Пакьяо, правда, победу эту подарили чересчур лояльные судьи. Уже во второй защите титула его деклассировал феноменальный американец Тренс Кроуфорд, после чего Хорн поднялся сразу на две категории выше, где провёл два боя с Майклом Зерафой, которые в итоге завершились со счётом 1:1.

instagram.com/jeffhornboxer

Даже притом, что пик его карьеры остался позади, для Цзю это опытный, хорошо обученный соперник, который должен стать своего рода швейцаром на входе в высшее боксёрское общество. Букмекеры считают фаворитом Тима, давая на его победу коэффициент 1,5, но Хорна также нельзя сбрасывать со счетов. В случае успеха Цзю-младший скорее всего окажется в топ-5 сразу по двум версиям IBF и WBO и в топ-10 по остальным.

Тимофей — фаворит у букмекеров, но я бы не делал однозначных выводов, потому что у него никогда не было таких соперников, как Хорн. Это опытнейший боец, который исповедует силовой, местами прямолинейный бокс, но всегда славится отличной физической подготовкой. Этот поединок будет напоминать бой Цзю-старшего с Рикки Хаттоном с той лишь разницей, что там Костя был уже на закате карьеры, а его соперник был молодым и голодным боксёром, а здесь наоборот. Хорн — типичный представитель австралийского бокса и стиля «бей-беги». Упор на физическую подготовку, как в плавании, здесь во всех видах спорта, но это имеет как плюсы, так и минусы, ведь боксёр помимо выносливости, здоровья и силы, должен уметь включать голову, — подчеркнул Оганов.

Однако есть большие сомнения, что опыта и навыков, полученных в Австралии, Тиму хватит, чтобы соперничать с чемпионами по этим версиям: доминиканцем Хейсоном Росарио и бразильцем Патриком Тейшейрой. Не говоря уже о возможных поединках с лидерами этого веса: американцем Джерменом Чарло и кубинцем Эрисланди Ларой. Путь отца ему не повторить, но возможно у него есть свой уникальный путь в этом виде спорта, который позволит оставить в нём след не только как обладателю громкой фамилии.