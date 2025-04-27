Президент UFC раскрыл, вернутся ли турниры в Россию Президент UFC Уайт подтвердил переговоры о возвращении турниров в Россию

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Дэйна Уайт

UFC ведет переговоры о возвращении турниров в Россию, заявил президент организации Дэйна Уайт на пресс-конференции в Канзас-Сити. По его словам, несмотря на текущую политическую ситуацию, российские бойцы продолжают выступать, а UFC остается глобальным бизнесом.

Российские бойцы все еще дерутся в UFC, несмотря на все дерьмо, которое происходит. Так что мой ответ — да, — отметил Уайт.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев подтвердил ведение переговоров о возобновлении турниров UFC в России. По его словам, фонд совместно с международными инвесторами продолжает развивать MMA-индустрию в стране через совместное предприятие «UFC Россия». Ранее промоушен трижды проводил мероприятия в Москве и Санкт-Петербурге, а в июне 2025 года впервые организует турнир в Баку.

Накануне стало известно, что Ислам Махачев может лишиться титула чемпиона UFC в легком весе, если откажется от защиты против непобежденного испанца Илии Топурии. Пока что россиянин взял паузу, рассматривая возможность борьбы за пояс в полусреднем весе. Однако в случае отрицательного ответа UFC планирует разыграть вакантный титул в поединке Топурии с Чарльзом Оливейрой. Махачев владеет чемпионским поясом с 2022 года, успешно защитив его четыре раза.