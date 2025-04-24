Российского бойца могут лишить титула UFC из-за нежелания драться UFC может лишить российского бойца Махачева титула за отказ от боя с Топурией

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ислам Махачев

Российский боец Ислам Махачев рискует лишиться чемпионского пояса UFC в легком весе из-за отсутствия подтверждения на бой с испанцем Илией Топурией, сообщает газета ABC. В случае отказа россиянина от поединка титул могут объявить вакантным.

По данным издания, Махачев пока просто взял паузу, чтобы дождаться итогов боя в полусредней весовой категории — он рассматривает возможность побороться за пояс и в этом дивизионе. Однако если спортсмен официально откажется, то UFC определит нового чемпиона в бою Топурии и Оливейры.

Махачев владеет поясом с октября 2022 года. За это время он провел четыре защиты титула и на данный момент имеет 27 побед при одном поражении. Возможный соперник россиянина — 28-летний Илия Топурия — не проигрывал ни разу и ранее был чемпионом в полулегком весе.

До этого глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил о работе по возобновлению проведения турниров UFC в России. Российский фонд вместе с международными инвесторами является партнером «UFC Россия» с 2018 года: промоушен трижды проводил мероприятия в РФ (дважды в Москве и один раз в Петербурге). На фоне этих заявлений стало известно о первом в истории турнире UFC в Азербайджане, который пройдет 21 июня в Баку.

Кроме того, сборная России доминировала на чемпионате Европы по спортивной борьбе в Братиславе, завоевав 17 медалей (10 золотых). В вольной борьбе отличились Монгуш, Угуев, Ибрагимов, Баев и Усманов. В греко-римской — Сефершаев и Семенов. Среди женщин чемпионками стали Вербина, Хорошавцева и Сидельникова. Всего российские борцы получили 30 наград разного достоинства.