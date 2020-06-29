Спарринг-партнёр Нурмагомедова поддержал Алду в бою с Петром Яном

Фото: Dave Longendyke /Global Look Press

Тренер чемпиона Ultimate Fighting Champinship в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова рассказал, что помешало ему принять участие в драке с Конором Макгрегором после их поединка.

Я бы 100 процентов вписался в потасовку. Просто когда всё закончилось, я уже отвернулся и получал поздравления. Обернулся и увидел, что они уже дерутся. Я попытался туда попасть, но полиция...