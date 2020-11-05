Шлеменко оценил идею сделать Нурмагомедова героем России

https://static.news.ru/photo/2b456e98-1f54-11eb-9991-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский боец смешанного стиля, экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко прокомментировал корреспонденту NEWS.ru предложение присвоить чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову звание Героя России.

С инициативой такой награды ранее выступил депутат Госдумы Гаджимурад Омаров.

Герои России и вообще герои — это люди, которые идут на жертвы ради жизни других людей. Это не те люди, которые дерутся и выстраивают свои карьеры. Да, Хабиб выстроил отличную карьеру, но он такой не один. Сколько у нас выдающихся спортсменов? Очень много. Здесь нет ситуации, из-за которой можно давать звание Героя России. Мне кажется, эта история может самому Хабибу сделать только хуже, — сказал Шлеменко.

В конце октября Нурмагомедов в поединке с американцем Джастином Гейтжи защитил титул чемпиона UFC. После боя он объявил о завершении спортивной карьеры.

Ранее NEWS.ru сообщал, что боец включён в десятку спортсменов, вызывающих доверие у россиян. Помимо него в рейтинг попали в том числе хоккеист Александр Овечкин, футболист Артём Дзюба и фигуристка Алина Загитова.