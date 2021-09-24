Сарнавский победил Магомедова и стал претендентом на титул АСА

В Москве завершился турнир по смешанным единоборствам АСА 129. В главном бою вечера Александр Сарнавский (39-8) победил по очкам Рашида Магомедова (25-6-1) и стал претендентом на титул чемпиона АСА в лёгком весе.

Сарнавский активно начал бой с первых минут и обрушил всю ударную мощь на соперника в первом раунде. Магомедов оказался лишён пространства и был вынужден отступать к сетке, где Александр ещё и поддавливал его в клинче. За счёт физической мощи и правильного геймплана начало боя осталось за Сарнавским. Магомедов старался изменить ход боя за счёт более активного движения и ударов ногами по этажам. К середине боя поединок уже выровнялся, однако оба соперника устали, а потому действовали в невысоком темпе и чаще сближались и шли в борьбу.

Магомедов активнее смотрелся в четвёртом раунде, держа соперника на дистанции за счёт ударов ногами. Сарнавский старался отвечать боксёрскими двойками, но они в основном шли вскользь. При этом было заметно, что оба бойца потратили много сил и потеряли свежесть, несмотря на наличие у обоих опыта пятираундовых боёв. Соперники поочередно перехватывали инициативу, но в начале заключительной пятиминутки постарались показать всё, на что способны. Магомедов попал первым, но Сарнавский быстро вернул ему долг. По итогам пятираундового противостояния четверо из пяти судей отдали победу в бою Сарнавскому со счётом 48:47, а один поставил такой же счёт в пользу Магомедова.

В соглавном бою вечера в полусреднем весе россиянин Гаджимурад Хирамагомедов победил единогласным решением судей украинца Виталия Слипенко.

Как сообщалось ранее, российский боец Евгений Гончаров победил техническим нокаутом поляка Даниэля Омельянчука в главном бою минского турнира АСА 128.