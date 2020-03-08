Российский боец среднего веса Сапарбек Сафаров (9-3) потерпел третье поражение в четырёх поединках в UFC от семикратного чемпиона мира по грепплингу бразильца Родолфо Виейры (7-0).
В размене на первых минутах Сафаров открыл сопернику рассечение ударом ногой, однако Виейра ответил переводом в партер и быстрым проходом за спину россиянину. После жёстких ударов сверху бразилец вошёл в маунт, после чего выждал момент и провёл удушение ручным треугольником.
Как писал NEWS.ru, таджикский боксёр Мухаммадхуджа Якубов победил по очкам мексиканца Томаса Рохаса и отстоял интернациональный титул по версии WBC.
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