https://static.news.ru/photo/03711864-60f9-11ea-93b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: MMAFighting/twitter.com

Российский боец среднего веса Сапарбек Сафаров (9-3) потерпел третье поражение в четырёх поединках в UFC от семикратного чемпиона мира по грепплингу бразильца Родолфо Виейры (7-0).

В размене на первых минутах Сафаров открыл сопернику рассечение ударом ногой, однако Виейра ответил переводом в партер и быстрым проходом за спину россиянину. После жёстких ударов сверху бразилец вошёл в маунт, после чего выждал момент и провёл удушение ручным треугольником.

Как писал NEWS.ru, таджикский боксёр Мухаммадхуджа Якубов победил по очкам мексиканца Томаса Рохаса и отстоял интернациональный титул по версии WBC.