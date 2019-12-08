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В главном событии вечера бокса в Нью-Йорке американец Джермал Чарло (30-0, 22 КО) победил техническим нокаутом в седьмом раунде ирландца Денниса Хогана (28-3-1, 7 КО) и отстоял титул чемпиона мира по версии WBC в среднем весе.

Чарло заметно превосходил соперника в ударной мощи и отправил его в нокдаун уже в третьем раунде. В начале седьмой трёхминутки Хоган оказался на настиле вновь. Он сумел подняться, но рефери...