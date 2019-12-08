В столице США Вашингтоне завершился турнир UFC on ESPN 7. В его главном событии непобеждённый голландский тяжеловес Жаирзинью Розенстрёйк нокаутировал соотечественника Алистара Оверима в конце пятого раунда.
После непродолжительной разведки в первом раунде Оверим перевёл бой в партер и продержал соперника на земле до конца первого раунда, а в следующем раунде контролировал соперника в клинче. К середине поединка бой выровнялся и перешёл в невысокий темп. Розенстрёйк взорвался серией в четвёртом раунде, но большинство его ударов пришлись по блоку соперника. Оверим спокойно доводил бой до победы на спокойной волне, но на последних секундах пятого раунда пропустил тяжелейшую двойку, после которой оказался в нокауте. Рефери остановил бой за четыре секунды до конца пятого раунда.
Как сообщал NEWS.ru, американский боксёр Джермалл Чарло нокаутировал ирландца Денниса Хогана и отстоял титул чемпиона мира по версии WBC в среднем весе.
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