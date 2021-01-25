Российский промоушен выдвинул Исмаилова на премию «Боец года»

https://static.news.ru/photo/bd54767e-5f11-11eb-892a-fa163e074e61_660.jpg Магомед Исмаилов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Популярный российский боец ММА Магомед Исмаилов вошёл в число номинантов на премию «Боец года», которую разыгрывает ведущая российская компания АСА. Номинанты будут определены с помощью голосования болельщиков, экспертов и руководства лиги.

Помимо Исмаилова на премию «Боец года» выдвинуты Фелипе Фроес, Тони Джонсон, Абдул-Азиз Абдулвахабов, Мурад Абдулаев, Азамат Керефов, Дэниель Де Альмейда, Муслим Магомедов, Абубакар Вагаев, Магомед Бибулатов, Биберт Туменов, Артем Резников, Андрей Гончаров, Никола Дипчиков, Дмитрий Побережец, Байзет Хатхоху.

При отборе кандидатов на звание лучшего бойца года мы учитывали следующие критерии: боец должен провести в 2020 году не меньше двух поединков, желательно с весомыми противниками, не потерпеть ни одного поражения в году, победы должны быть одержаны ярко, фамилия или бой с его участием должны были хотя бы раз рассмотрены к номинации на бонус или номинированы бонусом на одном из номерных турниров АСА в 2020 году, а также в число номинантов вошли действующие чемпионы АСА, завоевавшие или отстоявшие титул в 2020, — приводит слова президента лиги АСА пресс-служба организации.

Голосование пройдёт в социальных сетях лиги АСА до 25 января, а победители его в каждой из номинаций получат премии по $10 тысяч.

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