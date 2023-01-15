Российский боец ММА найден мертвым в поезде «КрыльяTV»: в Ростове в вагоне поезда нашли мертвым бойца ММА Георгия Гаглоева

Фото: КрыльяTV

Российский боец ММА Георгий Гаглоев найден мертвым в вагоне поезда, следовавшего из Москвы во Владикавказ. Мужчину без признаков жизни обнаружили во время остановки в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает портал «КрыльяTV» со ссылкой на информированный источник.

На остановке в Ростове-на-Дону его нашли мертвым. За ним выехали родственники. Причина смерти пока не известна, — рассказал собеседник портала.

Георгий Гаглоев родился в Северной Осетии. Он провел три боя в поп-ММА. Встречался на ринге с такими бойцами, как Саймумин «Метро Люблино» Мадиев, Ибрагим Ильясов, Лейва «Виллагра» Даниел Иван. Все три боя Гаглоев проиграл.

Ранее сообщалось, что боец смешанных единоборств Виктория Ли умерла в возрасте 18 лет. Причина смерти спортсменки не сообщается. Виктория Ли в 2021 году заключила контракт с One FC — сингапурской организацией, проводящей бои по смешанным боевым искусствам. За время сотрудничества Виктория провела три боя, в которых одержала победу досрочно.

Также стало известно о том, что российский боец смешанного стиля Абдул-Керим Эдилов умер в возрасте 31 года. Он выступал в UFC в полутяжелой весовой категории (до 94 кг). Эдилов был личным тренером по ММА детей главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.