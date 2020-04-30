Российский боец Ян готовится к бою в UFC на улице и в гараже

https://static.news.ru/photo/72beca72-8f70-11ea-9247-fa163e074e61_660.jpg Пётр Ян Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский боец легчайшего веса Пётр Ян продолжает подготовку к бою с бразильцем Марлоном Мораэсом в Таиланде. Их поединок должен был состояться 6 июня в Казахстане, но теперь, скорее всего, пройдёт в США на одном из июньских турниров.

Начали спарринговать с той недели. Работаем прямо на улице и в гараже. Да, это не совсем то, что надо. Но я буду в отличной форме даже в такой ситуации. Едем только за победой, — приводит слова Яна пресс-служба клуба «Архангел Михаил».

Также боец отметил, что у него не должно быть проблем с вылетом в США из Таиланда, где он находится в настоящее время.

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