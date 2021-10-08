Роман Власов стал трёхкратным чемпионом мира по греко-римской борьбе

завоевал золотую медаль на чемпионате мира по борьбе в Осло в весовой категории до 77 кг и стал трёхкратным чемпионом мира. В финальной схватке россиянин взял верх над азербайджанцем Сананом Сулеймановым.

Власов очень заряженно начал финальную схватку и добился постановки соперника в партер. Роман поднял Сулейманова, но не смог сделать эффектный бросок, а лишь получил второй балл за вынос его с ковра. Во втором периоде сверху в партере поработал уже Сулейманов, но Роман не дал ему реализовать позицию, а в концовке спокойно довёл схватку до победы с минимальным перевесом 2:1.

Россиянин Адлан Акиев, выступающий в весовой категории до 82 кг, стал обладателем бронзовой награды чемпионата мира. В полуфинале Акиев уступил один балл азербайджанцу Рафику Хусейнову, а затем в бронзовой схватке досрочно в концовке первого периода взял верх над шведом Алексом Бьюрбергом Кессидисом.

Как сообщалось ранее, молодые российские борцы греко-римского стиля Сергей Кутузов и Эмин Сефершаев стали обладателями серебряных медалей на чемпионате мира в Осло. Для них эти медали стали первыми в карьере на взрослых чемпионатах мира.