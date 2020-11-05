Рой Джонс заявил, что готов выйти на бой с Майком Тайсоном под флагом РФ

https://static.news.ru/photo/ffee1fb2-1f4c-11eb-b58c-fa163e074e61_660.jpg Рой Джонс Фото: Saquan Stimpson/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Экс-чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Рой Джонс — младший выразил готовность выйти на поединок с Майком Тайсоном под российским флагом.

Выставочный бой между боксёрами состоится 28 ноября. По информации некоторых источников, поединок запланирован в формате восьми раундов в 12-унцевых перчатках, боксёры не должны стремиться отправить друг друга в нокаут.

Джонс получил российское гражданство 12 сентября 2015 года. Комментируя идею его выхода на поединок под флагом России, боксёр заявил, что «безусловно, это круто», передаёт газета «Известия».

Такой бой можно было бы анонсировать, как «чёрный русский» против Майка Тайсона, — заявил он.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Майк Тайсон, который завершил профессиональную боксёрскую карьеру 15 лет назад, находится в отличной форме и совсем не похож на 54-летнего. Об этом рассказал его тренер Рафаэль Кордейро.



