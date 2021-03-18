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Пётр Ян назвал сроки реванша со Стерлингом

16:42, 18 марта 2021
Фото: Hans Gutknecht/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российский боец смешанного стиля Пётр Ян назвал примерные даты реванша с американцем Алджемейном Стерлингом.

Реванш обсуждается, он возможен в ближайшие два-три месяца. Но мы знаем, что у UFC всё может поменяться. Остаётся только ждать. Либо ближе к лету, либо уже летом, — приводит слова Яна «Р-Спорт».

На турнире UFC 259 Ян проиграл Стерлингу из-за дисквалификации за запрещённый удар — коленом в голову по сидячему сопернику. Это случилось в четвёртом раунде боя, который россиянин выигрывал по очкам.

В результате этого Ян был лишён титула чемпиона UFC в наилегчайшем весе, пояс перешёл к Стерлингу.

Как писал NEWS.ru, Ян объяснил свой удар большой ошибкой, за которую он поплатился.

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