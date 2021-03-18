Пётр Ян назвал сроки реванша со Стерлингом

Российский боец смешанного стиля Пётр Ян назвал примерные даты реванша с американцем Алджемейном Стерлингом.
Реванш обсуждается, он возможен в ближайшие два-три месяца. Но мы знаем, что у UFC всё может поменяться. Остаётся только ждать. Либо ближе к лету, либо уже летом, —
приводитслова Яна «Р-Спорт».
На турнире UFC 259 Ян проиграл Стерлингу из-за дисквалификации за запрещённый удар — коленом в голову по сидячему сопернику. Это случилось в четвёртом раунде боя, который россиянин выигрывал по очкам.
В результате этого Ян был лишён титула чемпиона UFC в наилегчайшем весе, пояс перешёл к Стерлингу.
Как писал NEWS.ru, Ян объяснил свой удар большой ошибкой, за которую он поплатился.