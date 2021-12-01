Пять титульных боёв и дебют Мурзаканова: главные события декабря в MMA

В декабре в мире смешанных единоборств состоится ряд ярких событий. Чарльз Оливейра и Дастин Порье определят имя сильнейшего легковеса UFC, а Аманда Нуньес постарается в очередной защитить пояс в легчайшем весе. Александр Шаблий проведёт второй бой в Bellator, а Тимофей Настюхин подерётся с соотечественником Сайгидом Арсланалиевым в ONE FC. В то же время ACA организует турниры в Санкт-Петербурге и Краснодаре, а Eagle FC Хабиба Нурмагомедова вернётся в Москву после шестимесячного перерыва.

One Championship: Winter Warriors

Дата и место проведения: 3 декабря, Калланг (Сингапур).

Значимые бои: Тимофей Настюхин — Сайгид Арсланалиев.

Первым значимый турнир декабря по смешанным единоборствам пройдёт в сингапурском промоушене ONE FC. Примечательно, что венчать программу шоу будет титульный бой по кикбоксингу с участием полусредневесов Ислама Муртазаева и Региана Эрселя. Россиянин постарается преподнести сенсацию и отобрать пояс у звёздного суринамца, в чьём послужном списке значится 55 побед и всего четыре поражения. Для сравнения, у отечественного бойца за плечами всего 21 поединок (18-3).

Однако фанаты MMA прежде всего ждут возвращения в клетку Тимофея Настюхина. В 2019 году россиянин шокировал мир боевых искусств, нокаутировав экс-чемпиона UFC Эдди Альвареса, а впоследствии дослужился до статуса первого претендента на титул ONE FC. Правда, забрать его не удалось. В апреле он всего за 73 секунды проиграл Кристиану Ли. Частично реабилитироваться за сокрушительное поражение он постарается в дуэли с Сайгидом Арсланалиевым. Тот не выступал два года, а в последней схватке также проиграл действующему чемпиону промоушена. Ранее они уже встречались и тогда верх взял уроженец Дагестана, представляющий Турцию.

Bellator 272

Дата и место проведения: 3 декабря, Анкасвилл (США).

Значимые бои: Серхио Петтис (с) — Кёдзи Хоригути (титул в легчайшем весе), Александр Шаблий — Бобби Кинг.

В главном поединке шоу в Анкасвилле свою первую защиту титула в дивизионе до 61,2 килограмма проведёт Серхио Петтис. В отличие от своего старшего брата Энтони, 28-летний боец продолжает прогрессировать и по праву занимает восьмую строчку в рейтинге Bellator вне зависимости от весовых категорий (pound-for-pound). И он наверняка сможет укрепить свои позиции, если справится с ветераном UFC. Вероятно, именно опыт выступлений в крупнейшем промоушене мира и сражений с Деметриусом Джонсоном и Али Багаутиновым помог Кёдзи Хоригути сходу получить звание первого претендента. Ведь до этого японец ни разу не бился у Скотта Кокера.

В то же время, в андеркарде Bellator 272 подерётся Александр Шаблий. В мае он взял верх над малоизвестным англичанином Алфи Дэвисом, а теперь сразится с экс-чемпионом региональной организации Fierce FC Бобби Кингом. Для американца этот бой также станет вторым в промоушене Скотта Кокера. В первом он лишь раздельным решением судей выиграл у однорукого бойца Ника Ньюэлла.

ACA 133

Дата и место проведения: 4 декабря, Санкт-Петербург (Россия).

Значимые бои: Апти Бимарзаев — Элисмар Лима.

Изначально 133-й турнир ACA должен был завершиться противостоянием за титул в полутяжёлом весе с участием Магомеда Магомедова и Григора Матевосяна. Однако впоследствии оно было перенесено на неопределённый срок «по состоянию здоровья чемпиона». Вследствие этого, статус главного получил поединок между полулегковесами Апти Бимарзаевым и Элисмаром Лимой.

Для белорусского спортсмена эта схватка является отличной возможностью если не завоевать звание претендента на пояс, то хотя бы приблизиться к вершине рейтинга. На данный момент Бимарзаев идёт на серии из 13 побед. И нет особых предпосылок к тому, что именно Лима нанесёт ему первое поражение с сентября 2014-го. В ACA бразилец проиграл в первых двух битвах и лишь затем сумел взять верх. Правда, довольно эффектно. Бехруз Зухуров был нокаутирован в середине второго раунда.

UFC Fight Nights: Font vs. Aldo

Дата и место проведения: 4 декабря, Лас-Вегас (США).

Значимые бои: Азамат Мурзаканов — Джаред Вандераа, Рафаэль Физиев — Брэд Ридделл, Роб Фонт — Жозе Алдо.

Несколько часов спустя в Абсолютном бойцовском чемпионате дебютирует Азамат Мурзаканов. Триумфатор Dana White’s Contender Series должен был выступить ещё в ноябре, но поединок дважды переносился. Сначала из-за проблем с визой снялся поляк Марчин Прахнио, а затем — бразилец Фелипе Линс. В итоге, соперником непобеждённого россиянина стал Джаред Вандераа — ещё один участник DWCS, получивший контракт с UFC в 2020 году. Правда, в промоушене карьера не заладилась. В трёх боях он проиграл дважды и вполне может находиться на грани увольнения.

Фанаты MMA вряд ли пройдут мимо схватки Рафаэля Физиева. Киргизский спортсмен встретится с самым сильным оппонентом в карьере в лице Брэда Ридделла. И если победит, то вполне сможет потеснить новозеландца с 12-й строчки рейтинга. В свою очередь, в главной дуэли вечера Роб Фонт постарается доказать, что по праву входит в элиту легчайшего веса, и попутно продлить беспроигрышную серию. На данный момент она насчитывает четыре битвы, но выиграть пятую будет крайне непросто. Ведь противостоять ему будет один из величайших представителей лёгких категорий в истории — Жозе Алдо. Бразилец восстановился после тяжёлого поражения от Петра Яна и демонстрирует фантастическую форму. И это в 35 лет. Ещё пара триумфов, и сам Хабиб Нурмагомедов может пересмотреть свои взгляды относительно того, что у атлетов не бывает второго пика.

EFC 43

Дата и место проведения: 10 декабря, Москва (Россия).

Значимые бои: Мехди Дакаев (с) — Маккаршип Зайнуков, Фаридун Одилов (с) — Инок Сольвес Торрес.

Правда, в декабре все мысли Нурмагомедова будет связаны с очередным турниром его промоушена. Eagle FC возвращается в столицу после шестимесячного перерыва и радует сразу двумя сражениями за трофей. Мехди Дакаев постарается одержать шестую победу подряд и доказать, что готов к переходу в UFC, а помешать ему попытается Маккаршип Зайнуков. Одноклубник Хабиба не бился с ноября 2020-го, но это вряд ли заметно скажется на его выступлении. В борьбе он наверняка сможет создать достаточно проблем чемпиону.

Во второй по значимости битве вечера Фаридун Одилов постарается провести первую защиту пояса в среднем весе. В противоположном углу будет находиться Инок Сольвес Торрес, до настоящего момента ни разу не выходивший в клетку EFC. За свою 13-летнюю карьеру он успел подраться во множестве промоушенов, а болельщикам может быть известен по сражениям с Вячеславом Василевским, Анатолием Токовым и Джеком Херманссоном. К слову, во всех он неизменно терпел неудачу.

UFC 269

Дата и место проведения: 11 декабря, Лас-Вегас (США).

Значимые бои: Чарльз Оливейра (с) — Дастин Порье (титул в лёгком весе), Аманда Нуньес (с) — Джулиана Пенья (титул в легчайшем весе), Кай-Кара Франс — Коди Гарбрандт, Педро Муньос — Доминик Круз.

Сутки спустя в «Городе грехов» состоится главный турнир месяца в MMA. Да, кард UFC 269 мог быть ещё более внушительным, если бы не отмена боя Хорхе Масвидаля с Леоном Эдвардсом. Но даже с учётом этого шоу в Лас-Вегасе обещает стать крайне интересным. Причиной тому сразу два титульных поединка и огромное количество ярких событий. На общем фоне выделяются дебют Коди Гарбрандта в наилегчайшем весе, а также очередные схватка с участием топ-проспекта Шона О’Мэлли и легендарного Доминика Круза.

Что касается битв за пояс, то наибольший интерес вызывает сражение Чарльза Оливейры с Дастином Порье. На данный момент они считаются сильнейшими легковесами UFC, и с этим утверждением сложно поспорить. Бразилец идёт на серии из девяти побед, а американец из последних десяти схваток проиграл лишь одну — Хабибу Нурмагомедову. При этом уровень оппозиции у спортсмена из Луизианы был несколько выше, вследствие чего букмекеры называют фаворитом дуэли именно его. Что касается самого боя, то бывший обладатель временного пояса наверняка будет доминировать в стойке, а в партере вряд ли будет заметно уступать. Как и его противник, он владеет чёрным поясом по бразильскому джиу-джитсу.

В то же время, в очередном успехе Аманды Нуньес мало кто сомневается. В легчайшем дивизионе UFC пока так и не появилось спортсменки, способной навязать конкуренцию непревзойдённой бразильянке. И нет никаких оснований полагать, что Джулиана Пенья преподнесёт сенсацию. Она уступает сопернице как в габаритах, так и в мастерстве, а из последних четырёх поединков выиграла лишь два — крайне невпечатляющее резюме для первого претендента на трофей.

ACA 134

Дата и место проведения: 17 декабря, Краснодар (Россия).

Значимые бои: Али Багов — Андрей Кошкин.

Не самым ярким обещает стать ещё один турнир ACA в декабре. В Краснодаре болельщиков также не ждёт сражений за титул, а возглавит шоу дуэль топовых полусредневесов. Али Багов и Андрей Кошкин занимают пятую и вторую строчки рейтинга соответственно, а победитель наверняка получит возможность сразиться за пояс. Но если для уроженца Баксана это будет вторая попытка завоевать трофей в дивизионе до 77 килограммов, то для его соотечественника — первой.

Любопытно, что в последнее время карьеры обоих развивались синхронно. Багов проиграл Мураду Абдулаеву, после чего два раза подряд оказывался сильнее, а Кошкин аналогичным образом реабилитировался за поражение от Устармагомеда Гаджидаудова. Но если у Андрея все эти события произошли в период с февраля по август, то у Али растянулись на девять месяцев.