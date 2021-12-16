Проводников: однажды нечем было питаться, пришлось есть из собачьей миски

Прославленный боксёр Руслан Проводников в интервью NEWS.ru признался, что в детстве рос на улице и страдал токсикоманией, а однажды был вынужден есть из собачьей миски. По словам экс-чемпиона мира в первом полусреднем весе по версии WBO, его жизнь изменила встреча с тренером. Также спортсмен объяснил своё увлечение литературой, ответил, почему согласился на бой с экс-претендентом на титул UFC Али Багаутиновым и рассказал, почему не стал смотреть поединок за пояс WBA в полутяжёлом весе между Дмитрием Биволом и Умаром Саламовым.

— В воскресенье вы сразитесь с Али Багаутиновым в пятираундовом поединке по правилам бокса в рамках шоу «Драться, чтобы спасти». Почему вы согласились на этот бой?

— Хочется сделать что-то с целью помочь кому-то, а не из желания заработать. Каждый нормальный человек рано или поздно задумывается, как будут жить его дети, внуки. Я не исключение. Волнует, что будет с теми, кто окружает меня. Поэтому данный бой — попытка изменить сознание людей. Ведь можно драться не только ради наживы, все деньги мира ты с собой не унесёшь.

— Следовательно, за схватку с Багаутиновым гонорар не предусмотрен?

— Нет, вся выручка пойдёт на благотворительность. И надо понимать, что речь идёт не только о наших гонорарах. Этот поединок привлечёт большую аудиторию, спонсоров, партнёров. Для меня главный вопрос состоит в том, сколько удастся собрать.

— Какими показателями вы останетесь довольны?

— Конечно, любая сумма устроит. Но прогнозируем собрать около 30 млн рублей. Если получится, будет здорово.

— Почему вашим соперником стал именно Багаутинов? Были ли какие-либо другие варианты?

— Лично я не выбирал. Али сам неоднократно выражал желание провести со мной бой по правилам бокса, но его инициатива долгое время не находила отклика. Сейчас же нашлись люди, заинтересованные в нашей схватке с Багаутиновым.

— На протяжении всей своей карьеры вы славились бескомпромиссностью в ринге и выходили в него, чтобы крушить своих оппонентов. Как вы настраиваетесь на фактически выставочный поединок?

— Я подхожу к битве с хорошим настроением. Меня радует, что от её результата не зависит моя жизнь, её исход никак не отразится на моей семье. Когда выступал в профессиональном боксе, то на кону каждый раз стояла судьба моя и моих близких. На этот раз выйду на ринг не из-за нужды, а с желанием сделать доброе дело.

— Говоря о нужде. В ходе общения со студентами университета «Синергия» вы рассказывали, что в молодости ели из собачьей миски, страдали токсикоманией.

— У меня было тяжёлое детство, я рос на улице. Однажды нечем было питаться, поэтому действительно пришлось есть сухари из собачьей миски. В то время мы промышляли как могли, воровали. Я токсикоманил, рано попробовал алкоголь. Слава богу, что в какой-то момент попал к своему тренеру. Он показал мне другую жизнь. Не бывает случайных встреч, событий, все они ведут к чему-то. Сегодня я рад, что у меня был этот опыт. Он показывает, что каждый вершит свою судьбу. Только вам выбирать, что будет дальше.

Тогда я поверил тренеру, а мог остаться там же. Но мне понравилось ездить на соревнования, выигрывать, получать подарки. Сейчас многих моих друзей со двора уже нет в живых. Кто-то спился, кто-то покончил жизнь самоубийством, почти все отсидели. Одним словом, кончили плохо, а моя жизнь изменилась кардинальным образом. Сегодня я экс-чемпион мира, помогаю своему народу, землякам. Не мог подумать, что всё так сложится. Для меня это чудо.

— Вы религиозный человек?

— Я крещёный, верующий, но без фанатизма. Бог в сердце. Но больше верю в себя. Тебе никто ничего не даст, если ты не будешь пахать. Даже своих детей воспитываю подобным образом. Говорю: «Все эти блага заработал я. Хотите что-то получить — заслужите это, заработайте. Просто так вам ничего не дам». Многие родители сейчас мыслят так: у нас этого не было, всё лучшее — детям.

— Не согласны?

— Воспитание должно строиться через преодоление. Ребёнку необходимо понимать, как всё достаётся. В противном случае родители оказывают ему медвежью услугу, растят потребителя. Он же должен испытывать трудности, справляться с ними. Моим детям не даёт никаких благ тот факт, что они родились в семье Руслана Проводникова.

— Вы настолько строги?

— Конечно, я немного утрирую, но им всё достаётся непросто. Их не забрасывают подарками — держи это, держи то. Если ты хорошо учишься, тренируешься, ставишь перед собой цели, то получаешь всю необходимую поддержку. Причём наиболее важно для меня именно желание самостоятельно решать задачи, без чьей-либо помощи. Важно видеть, что дети пытаются всё сделать сами.

— Какую цель вы ставите перед собой в поединке с Багаутиновым?

— На этот вопрос я отвечу 19 декабря.

— Всем известно о вашем отношении к литературе, а ваши выступления на мероприятиях редко обходится без декламирования стихов. Вы уже решили, что прочтёте в случае победы над Багаутиновым?

— Независимо от результата, я расскажу стихотворение после схватки с Багаутиновым. Оно будет посвящено моему противостоянию с Али. Есть одно произведение, которое ассоциируется именно с этим событием и конкретно с моим визави.

— Откроете имя автора?

— Валентин Гафт.

— Увлечение литературой, любовь к стихам — обычно это не характерно для боксёров. Когда вы полюбили это?

— Пришёл к этому в зрелом возрасте — в 2013 году в Америке. Причём всё произошло случайно. Сейчас ловлю кайф от этого. Стараюсь делать так, чтобы дети тоже много читали, ведь книги — огромная сила. Моему старшему сыну Саше тоже очень нравится. У него пятёрка по литературе. Порой вместе декламируем стихи.

— Наверняка почти у каждого есть произведение, оказавшее колоссальное влияние на мировоззрение. А у вас?

— Знаю наизусть очень много стихов, практически каждый пересекается с каким-то событием из жизни. Например, «Гой ты, Русь, моя родная» моего любимого поэта Сергея Есенина объясняет, почему я остаюсь в посёлке Берёзово — там, где родился и вырос. Потому что я люблю это место, оно делает меня по-настоящему сильным.

Есть ещё одно стихотворение Есенина — «Мне осталась одна забава». Казалось бы, оно не про любовь к родине, но у меня ассоциируется именно с этим. Также очень нравится любовная лирика. В каждом можно найти что-то своё.

— Немного отойдём от литературы и переключимся на кинематограф. За время карьеры вы обрели прозвище Сибирский Рокки — отсылка к герою популярной серии фильмов о Рокки Бальбоа. Если вы — персонаж в исполнении Сильвестра Сталлоне, то кем из его антагонистов является Багаутинов?

— Скажу точно, что не Аполло Кридом.

— Иваном Драго?

— Возможно, но Али слишком мал для Ивана Драго (смеётся). Хотя в третьей части был темнокожий боксёр Клаббер Лэнг. Наверное, Али больше всего походит на него. Такой же злой. А если бы был ещё немного побольше, было бы идеальное совпадение.

— Но ведь Рокки проиграл ему в первом бою...

— Я не боюсь. В своей жизни благодарен за всё — за победы и поражения. Именно неудачи сделали меня тем, кто я есть.

— Какое поражение было самым тяжёлым?

— Всегда вспоминаю первый проигрыш в карьере — в поединке с Маурисио Эррерой. Хотелось всё бросить, руки опускались. Но именно тогда я сделал правильные выводы, внёс коррективы. В итоге это поражение оказало колоссальное влияние на моё становление.

— Недавно вы признавались, что бокс стал скучнее после вашего ухода, а наблюдать за схватками вам уже не так интересно. Но остались ли боксёры, за выступлениями которых вы до сих пристально следите?

— Последним из таких был Денис Лебедев. Не сказал бы, что пристально слежу за боксом сегодня. Не стану просыпаться в шесть утра, чтобы посмотреть поединок. Приоритеты изменились. Мне хочется хорошенько выспаться, провести время с детьми. Бои я не смотрю, а прервать сон готов разве что ради пробежки.

Например, на прошлой неделе посещал боксёрский вечер в Екатеринбурге, в главной битве которого Дмитрий Бивол дрался с Умаром Саламовым. Понимал, что в 00:45 по местному времени они только выйдут на ринг, при этом сам собирался побегать утром. В итоге покинул арену в половину десятого вечера, хорошо выспался, а утром сходил на пробежку. Результат дуэли узнал из новостей.

— Какой последний крупный поединок смотрели?

— Наверное, сражение Лебедева с Табисо Мчуну.

— Не думаете, что Денис слишком рано повесил перчатки на гвоздь?

— Нет. Впоследствии Лебедев сам подтвердил это. По его словам, после битвы с Мчуну понял, что хватит.

— Не знаю, в курсе ли вы, но сейчас разрабатывается масштабный симулятор бокса — eSports Boxing Club, в рамках которого воссоздали множество прославленных боксёров. Причём не только иностранных, но и российских. Например, среди персонажей значатся Александр Поветкин, Сергей Ковалёв, Константин Цзю и Дмитрий Бивол. С вами не контактировали относительно включения в ростер бойцов?

— Нет. С удовольствием согласился бы. На Новый год купил сыну Sony PlayStation 5. Если бы была возможность, с радостью зарубился бы с ним в эту игру.

— Обычно бойцам присваивают определённые рейтинги, чтобы их более-менее систематизировать. Оценивают силу ударов, скорость, выносливость, выдержку. Как бы вы оценили свои характеристики по десятибалльной шкале?

— Сила уж точно десять, выносливость, наверное, тоже. Техника — хотя бы пятёрочку, никогда не отличался этим. Мои козыри — характер, мощь.