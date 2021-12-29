Промоутер Бетербиева назвал Бивола скучным боксёром

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум признался, что не видит ничего особенного в поединке между его клиентом, чемпионом мира по боксу в полутяжёлом весе по версии WBC и IBF Артуром Бетербиевым и обладателем пояса WBA Дмитрием Биволом. Как сказал функционер в эфире YouTube-канала iFL TV, уроженец Токмака Бивол является «скучным» боксёром.

Бивол — очень хороший боксёр, но при этом довольно скучный. А публика хочет смотреть на такие перестрелки, как Бетербиев устроил в последнем бою с Маркусом Брауном, — сказал Арум.

Глава Top Rank подчеркнул, что Бивол является отличным боксёром, но добавил, что поединки с его участием не вызывают у него особенных эмоций.

За свою профессиональную карьеру Бивол провёл 19 поединков, в каждом из которых одержал победу. Причём 11 раз он брал верх досрочно. В декабре 2021 года он в восьмой раз защитил титул чемпиона WBA в полутяжёлом весе, единогласным решением судей взяв верх над соотечественником Умаром Саламовым.

Ранее знаменитый американский тренер по боксу Тедди Атлас сказал, что Бетербиев обладает менталитетом воина, что делает его похожим на Хабиба Нурмагомедова. Также он отметил, что считает экс-чемпиона UFC в лёгком весе одним из величайших бойцов MMA всех времён. За свою карьеру Бетербиев провёл 17 боёв на профессиональном ринге, в каждом из которых одержал победу нокаутом. В последнем поединке он досрочно взял верх над американцем Маркусом Брауном. Схватка завершилась в девятом раунде.