«Несвежее блюдо»: почему бой Джонс — Тайсон интересен только в России

28 ноября в Лос-Анджелесе с опозданием лет на 20 пройдёт бой двух боксёрских легенд: 54-летнего Майка Тайсона и 51-летнего Роя Джонса. Поединок хотели превратить в дружеский спарринг, надев на ветеранов шлемы и запретив им сильно бить друг друга. В итоге организаторам удалось отстоять хоть какую-то интригу и ограничить заботу форматом восемь раундов по две минуты и тренировочными 12-унцевыми перчатками. Промоутер Райан Кавано рассчитывает продать это «несвежее блюдо» за $50 за одну трансляцию, но вряд ли его ждёт успех. В Америке предстоящий поединок вызывает лишь смех, зато в России его ждут с интересом. У наших людей другой менталитет — с уважением к старости и трепетом от ностальгии.

«Старикам — везде у нас почёт»

Вы никогда не задумывались, почему так много артистов, переживших пик славы в 70-е и 80-е годы, ездят по гастролям в России? У них на родине уже выросло несколько поколений, которые не знают, кто они и уж точно не пойдут на концерт таких «динозавров». В России же они всё ещё могут собирать полные залы и, получая приличные гонорары, гарантировать себе достойную старость. Некоторые обитатели «пыльных чердаков» практически не вылазили из нашей страны до начала пандемии. Своё пристанище с присущим ей гостеприимством Россия предоставляет и звёздам кино. Забытые в Штатах и во Франции Стивен Сигал и Жерар Депардье разъезжают по городам и весям с российским паспортом на перевес, не будучи в состоянии внятно произнести и пары фраз на великом и могучем. Регионы одаривают их щедрыми подарками в надежде на эфемерную благосклонность, а богатые люди просто зовут на свои тусовки в качестве свадебных генералов.

В спорте происходит ровным счётом то же самое. Именно Россия долгие годы проводит футбольный Кубок легенд, на котором забытые всеми звёзды прошлых лет, которые не смогли найти себя на тренерском или административном поприще, гоняют мяч на радость публике, а предприимчивые промоутеры ещё и просят деньги у журналистов за интервью с ними. Где такое ещё возможно? «Не вращайте глобус, вы не найдёте, на планете Земля стран таких не отыскать», — пел Игорь Тальков.

С боем Майка Тайсона и Роя Джонса происходит точно такая же история, и если бы не пандемия, его смело можно было проводить в России, хоть на «Сибур Арене» или любой другой мощной площадке. Поединок покажут в прямом эфире одного из федеральных каналов, чего удостаиваются только по-настоящему топовые события в мире бокса и смешанных единоборств. Всю ближайшую неделю эксперты в шутку и всерьёз обсуждают форму ветеранов и задаются вопросом, нокаутирует ли Тайсон Джонса или откусит ему ухо? Оба легендарных боксёра не раз бывали в России и встречали здесь любовь и уважение на каждом шагу, а Джонс так и вовсе получил российский паспорт и гребёт деньги лопатой с каждого из посещённых мероприятий.

В России я всё ещё тот Рой Джонс из 90-х. Вот настолько там они любят бокс. Куда бы я там ни ехал, я везде — король. Чувствовать такую любовь к себе... эта любовь даже перекрывает местный холод, который я ненавижу. Я всегда хотел быть там, где меня любят, — объяснил свои чувства к новой родине боксёр в подкасте комментатора UFC Джо Рогана.

А всё дело в том, что наши люди, погружённые в семейные проблемы, собственные болячки, с возрастом всё чаще с восторгом вспоминают годы беззаботной молодости, где их радовали эти забытые нынче герои, вкус советского мороженого, зелёная трава и голубое небо.

Рой Джонс Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дэйна Уайт не смог сдержать смех

Поединок такого рода с участием двух боксёрских легенд, чей суммарный возраст превышает 105 лет, — это ноу-хау. Раньше отдельные ветераны выходили на ринг в солидном возрасте, но не будучи звёздами такого калибра и не друг против друга. Нечто подобное было описано в фильме 2013 года «Забойный реванш», где Сильвестр Сталлоне и Роберт де Ниро сыграли стареющих вымышленных легенд бокса. Любопытно, что весьма добротный фильм с приличным бюджетом в $40 млн в России в первую неделю проката занял второе место, а в США не поднимался выше десятого.

Вот и подготовка к бою Тайсона и Джонса проходит без особого ажиотажа. Конечно, отдельные бойцы вроде Конора Макгрегора отдают должное легендам и восхищаются постановочными десятисекундными роликами, где Тайсон изображает некое подобие былой скорости и мощи, но в целом интерес к поединку так себе. На недавней пресс-конференции UFC журналист задал вопрос об этом бое Дэйне Уайту, а промоутер выглядел так, будто не знал, что ответить, и в конце концов сорвался на смех. Дело в том, что Уайт считает, что в таком возрасте мужчина не должен драться, кроме случаев, когда он вынужден защищать себя и свою семью, но с другой стороны и высказаться неуважительно о легендах он не может. Наконец, бой Тайсона и Джонса будет проходить примерно в то же время, что и очередной, далеко не самый статусный турнир UFC, но смех и улыбка показывают, что Уайт не видит в нём конкурента, а о соперниках он всегда высказывается жёстко.

Что? По правилам этого боя нокаута быть не может? Они не могут друг друга нокаутировать? Как они собираются заставить это правило работать? Я бы хотел поставить, что это не сработает. На этот бой даже нельзя поставить? Чёрт, я этого не знал. Вы меня просвещаете, ребята. Даже не знаю, что сказать по этому поводу. В бою не будет победителя? Чёрт возьми, я не знал и этого, — заявил полный удивления Уайт.

Дэйн Уайт izsambo.ru

Ветеранские бои — худшее вложение промоутера

Одно время организацией ветеранских поединков в ММА занималась вторая по статусу лига в мире Bellator. Скотт Кокер устраивал даже свой «забойный реванш» между Ройсом Грейси и Кеном Шемроком, в котором 50-летний бразилец нокаутировал своего давнего соперника после удара коленом в пах. Рейтинги турнира с треском провалились, а фанаты потом долго писали Кокеру, что не хотят видеть, как старики калечат друг друга. И если поначалу близкий друг Фёдора Емельяненко подписывал всех подряд легенд в категории 40+, то сейчас ему не интересен даже вышедший в тираж легендарный Андерсон Силва. Об отдельной ветеранской лиге высказывался в своё время и Витор Белфорт, но его мечты вряд ли когда-то сбудутся.

Дело в том, что инвестировать в стареющих бойцов — это самое невыгодное дело. Со временем они получают травмы, ухудшают свои кондиции и состояние здоровья, но при этом готовы выходить на ринг или в клетку за гонорары, если не сравнимые с их пиком, то лишь чуть-чуть пониже. При этом магия имени очень быстро обесценивается. Для многих представителей нового поколения фанатов имена Фёдора Емельяненко и Андерсона Силвы не значат ничего. Для них это просто люди, которые не могут найти себя на пятом десятке лет и выходят получать по голове ради чека.

Как было объявлено ранее, за выставочный бой Майк Тайсон получит $10 млн, а его визави — $3 млн. Чтобы отбить их гонорары и другие расходы при стоимости одной трансляции в $50 и отсутствии зрителей в зале их нужно продать в количестве полмиллиона, что под силу не каждому из действующих топовых боксёров. Американской публике интересна не благотворительность для поддержания благосостояния ветеранов, а зрелище. А что могут показать вышедший в тираж ещё 18 лет назад грозный тяжеловес и давно потерявший былую скорость и магию его «новый русский» соперник?

Конечно, гораздо интереснее для любого любителя бокса поединок двух перспективных британских тяжеловесов — Джо Джойса и Даниэля Дюбуа, — каждый из которых может стать чемпионом мира. Но и бой Тайсона и Джонса я бы всё же глянул из любопытства, потому что такое шоу нам больше не покажут.