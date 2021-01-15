Президент лиги Хабиба EFC Завуров одержал победу над бразильцем

https://static.news.ru/photo/d07f99ce-5767-11eb-82e4-fa163e074e61_660.jpg Шамиль Завуров Фото: shamilzavurov/instagram.com

В Абу-Даби прошёл совместный турнир по ММА организации Хабиба Нурмагомедова Eagle Fighting Championship и местной организации UAE Warriors. Президент EFC Шамиль Завуров (39-6-1) в трёхраундовом поединке взял верх единогласным решением судей над бразильцем Ренато Гомесом (26-13).

Бразилец старался держать Завурова на дистанции и атаковать сериями. Россиянин встречал Гомеса плотными ударами, после которых бразилец пытался сбить его с толку обманными движениями. Концовку забрал Завуров, сбив соперника с ног встречным ударом. В начале второго раунда Завуров пошёл в борьбу, но Гомес не позволил ему долго контролировать себя на земле или у сетки, но и в атаке ничего не добился, кроме танцев вокруг соперника и редких лоу-киков.

Гомес продолжил активные движения и в третьем раунде, но удары Завурова снова были точнее, а затем Завуров оформил и долгожданный тейкдаун. Сразу войдя в боковой контроль, он начал обрабатывать коленями корпус соперника. Убедительный контроль соперника до конца раунда позволил Завурову снять все вопросы у судей, которые отдали ему победу единогласно.

Гостем турнира стал президент UFC Дэйна Уайт, который провёл переговоры с Нурмагомедовым по поводу возможного продолжения его карьеры в UFC.

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