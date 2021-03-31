Под прессингом свежего Тима: как сын Кости Цзю одержал очередную победу

Тим Цзю сдал очередной тест, на этот раз — не самый сложный. При всём уважении у опыту Денниса Хогана (два титульных боя за плечами), по уровню и технике до Цзю ему оказалось как до России из Австралии. Бой получился относительно зрелищным, но это была дорога с односторонним движением.

Гонка преследования

Картина боя нарисовалась с первых секунд и не менялась вплоть до финиша: Тим преследовал Денниса и искал момент, чтобы провести в его голову «двоечку», иногда — «троечку». Иногда — не в голову, а в корпус, что порой даже более эффективно. Хоган в свою очередь уходил от преследования как мог, и какое-то время — успешно.

Во втором раунде у Тима открылось рассечение после столкновения головами. Ирландец очень грязно действовал: удар и сразу клинч, из клинча тоже что-то втыкал, в том числе и лбом. На это трудно смотреть, но такой стиль бывает эффективным. Если сам срубить соперника не можешь, то остаётся всеми силами не давать ему это сделать. Насуёшь пару десятков ударов из клинча — и вот уже победа по очкам. Если соперник слабый.

С Тимом такая тактика не могла сработать. В третьем раунде уже началась настоящая охота, Хоган еле выжил после попадания Цзю по печени. Деннису повезло, что оно случилось за несколько секунд до гонга.

Примерно то же самое — в четвёртом, Тим взорвался в концовке, снова заставил соперника согнуться от боли, но снова ирландца спас гонг.

Развязка случилась в пятом раунде. В начале отрезка Тимофей донёс короткий правый апперкот до подбородка соперника, и тот оказался в глубоком нокдауне. Показалось, что подняться после такого будет нереально, но он смог. К слову о нокаутирующей мощи Тима — её пока чуть-чуть не хватает до чемпионского уровня.

Как только бой возобновился, Тим пошёл на добивания, абсолютно не боясь нарваться на удар. Возможно, зря, потому что Хоган несколько раз достал перчаткой до головы Цзю. Если бы на месте Денниса был кто-то с более мощной пушкой, дело могло кончиться печально для Тимофея, но там был именно Хоган, и нокаут был вопросом времени.

В команде Денниса решили этого времени не дожидаться и во время очередной атаки Тимофея выбросили полотенце. Так российским австралийцем была одержана 18-я победа на профессиональном ринге в 18 боях и 14-я — нокаутом. Костя Цзю остался доволен выступлением сына и сказал ему пару мотивирующих слов в эфире "Матч ТВ".

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Вперёд и вверх

Кстати, Тим — действительно российский боксёр, такой же, как и австралийский. Он тренируется с российскими тренерами, в углу ему подсказывают по-русски. В России за ним очень внимательно следят, и большинство относится как к своему.

Сейчас следить станет ещё интереснее, потому что Тим не только защитил пояс WBO Global в первой средней весовой категории, но и получил возможность подраться за главный пояс WBO, принадлежащий аргентинцу Брайану Кастаньо. Вполне возможно, это — именно тот бой, который мы увидим в исполнении Тима следующим.

Во всяком случае, со стороны кажется, что тянуть дальше с выходом на новый уровень некуда, все местные звёзды перебиты, все значимые региональные победы одержаны, а время и возраст на месте не стоят. 26 лет — это не тот момент, когда с чем-либо в боксе нужно торопиться, но продолжать бить местных претендентов среднего уровня — плохой способ добиться реального прогресса.

Тим говорил, что мечтает подраться с Геннадием Головкиным. Легендарному казахстанцу в этом году будет 39, и если этот бой и может состояться, то самое позднее — в 2022 году. Чтобы был хоть малейший шанс на это, Тиму нужно двигаться вперёд прямо сейчас.