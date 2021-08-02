16+

Рубрики

Медиа

Архив

Единоборства

Российский боксёр потребовал отстранить рефери на Олимпиаде

07:57, 03 августа 2021
Российский боксёр потребовал отстранить рефери на Олимпиаде Муслим Гаджимагомедов Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Российский боксёр Муслим Гаджимагомедов, вышедший в финал олимпийского турнира в весовой категории до 91 кг, потребовал отстранить одного из боковых рефери, судивших его поединок с новозеландцем Дэвидом Ньиком. Его слова приводит пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР).

Не понимаю, как аргентинский судья мог отдать оппоненту все три раунда. Видимо, в телефоне он смотрел другой поединок. Таких арбитров нужно отстранять от работы, дисквалифицировать. Только так бокс станет более честным, — заявил Гаджимагомедов.

Четверо из пяти судей отдали россиянину победу в каждом из трёх раундов, однако аргентинский специалист почему-то зафиксировал преимущество аргентинского боксёра.

Ранее стало известно, что Гаджимагомедов вышел в финал олимпийского турнира, победив по очкам новозеландца. 

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео