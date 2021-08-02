Российский боксёр потребовал отстранить рефери на Олимпиаде

Российский боксёр Муслим Гаджимагомедов, вышедший в финал олимпийского турнира в весовой категории до 91 кг, потребовал отстранить одного из боковых рефери, судивших его поединок с новозеландцем Дэвидом Ньиком. Его слова приводит пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР).

Не понимаю, как аргентинский судья мог отдать оппоненту все три раунда. Видимо, в телефоне он смотрел другой поединок. Таких арбитров нужно отстранять от работы, дисквалифицировать. Только так бокс станет более честным, — заявил Гаджимагомедов.

Четверо из пяти судей отдали россиянину победу в каждом из трёх раундов, однако аргентинский специалист почему-то зафиксировал преимущество аргентинского боксёра.

Ранее стало известно, что Гаджимагомедов вышел в финал олимпийского турнира, победив по очкам новозеландца.