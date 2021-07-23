«Палач» российского спорта Макларен помог вернуть аккредитацию боссу ФТАР
Канадский профессор Ричард Макларен, известный благодаря докладу и допинге в российском спорте, последствиями которого стал перевод в нейтральный статус российских спортсменов на Олимпийских играх в Пхёнчхане-2018, помог президенту Федерации тяжёлой атлетики России (ФТАР) Максиму Агапитову вернуть олимпийскую аккредитацию. Об этом «Чемпионату» рассказал российский юрист Артём Пацев.
Хотелось бы отметить, что в этом деле нам колоссальную поддержку оказал профессор Ричард Макларен, который представил своё мнение, как это часто бывало при подобных рассмотрениях дел перед Рио-де-Жанейро. Но в тех случаях профессор Макларен, как правило, представлял достаточно негативные мнения по поводу тех или иных российских спортсменов. В этот раз его сугубо положительный отзыв нам очень помог и оказал большое впечатление на арбитров, — рассказал Пацев
Также юрист отметил, что процедура вынесения решения превысила стандартные 24 часа, но при этом справедливость восторжествовала.
Как стало известно ранее, суд вернул олимпийскую аккредитацию главе Федерации тяжёлой атлетики России Максиму Агапитову. Соответствующее решение принял Спортивный арбитражный суд, передаёт ТАСС со ссылкой на Агапитова. Функционер также является врио главы Европейской федерации тяжёлой атлетики.