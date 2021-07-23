«Палач» российского спорта Макларен помог вернуть аккредитацию боссу ФТАР

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Российский стрелок Анастасия Галашина, завоевавшая серебряную медаль на Олимпийских играх в Токио, будет представлена к государственной награде. Об этом сообщил министр спорта России Олег Матыцин через пресс-службу Минспорта России. Медаль Галашиной стала для российских олимпийцев первой наградой, завоёванной в Токио.

Очень рад за Анастасию Галашину. Россиянка долго лидировала, а в заключительном выстреле совсем чуть-чуть не хватило до золота. Но все равно это большое достижение для молодой спортсменки. Как и все...