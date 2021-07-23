Главе Федерации тяжёлой атлетики России вернули аккредитацию на ОИ

Суд вернул олимпийскую аккредитацию главе Федерации тяжёлой атлетики (ФТА) России Максиму Агапитову. Соответствующее решение принял Спортивный арбитражный суд (CAS), передаёт ТАСС со ссылкой на Агапитова. Функционер также является врио главы Европейской федерации тяжёлой атлетики (EWF).

Я получил решение суда, который поддержал мою апелляцию, победа одержана. Признаюсь, что я особо не нервничал. Понимал, что правда на моей стороне, хотя был готов к любому развитию событий. Сейчас буду собираться, чтобы прилететь в Токио, — отметил Агапитов.

Международный олимпийский комитет (МОК) 16 июля сообщил Агапитову, что он якобы не соответствует требованиям аккредитации должностных лиц EWF на Игры в Токио. Агапитов подал апелляцию, рассмотренную CAS 22 июля.

Агапитов прилетит в Токио в качестве врио руководителя EWF. Он возглавил EWF 29 июня на фоне временного ухода с должности Хасана Аккуса из-за обвинений со стороны Международного агентства допинг-тестирования в сокрытии нарушений антидопинговых правил.

Ранее глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька заявил, что Россия была наказана за поддержку допинга, и эта эпопея уже закончилась.