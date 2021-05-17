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Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко дал совет оппозиционеру Алексею Навальному, отбывающему наказание в ИК-2 в Покрове. Слова бойца приводит VseProSport.

Какой совет ему дать в тюрьме? Рот свой закрыть и сидеть молча. На него смотрят люди и многого не понимают. Он их сбивает с толку. Под правильного косит, хотя это агент Соединенных Штатов. Они ему платят деньги за то, что он существует. Не все так просто и однозначно, как хочется людям, — сказал Емельяненко.

Боец так же сказал, что политики в России развращённые, но не Навальному об этом судить. Посадили его правильно, так как «неправильно у нас не сажают».

В феврале 2021 года Навального приговорили к 2 годам и 8 месяцев колонии общего режима по делу «Ив Роше». 15 мая сообщалось, что оппозиционер подал новый иск к колонии, в которой отбывает наказание.

Александра Емельяненко в 2015 году осудили на 4,5 года за изнасилование, в следующем году он вышел на свободу по УДО.