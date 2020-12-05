Определились все чемпионы России по боксу-2020

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В субботу, 5 декабря, в Оренбурге состоялись финальные бои чемпионата России по боксу-2020.

В весовой категории до 52 кг, где победу единогласным решением судей одержал представитель якутской республики Саха и Московской области Василий Егоров. Серебряную медаль получил Ахтем Закиров, представляющий Новосибирскую область и республику Крым.

В весовой категории до 60 кг победу одержал получил действующий чемпион России (до 57 кг) Альберт Батыргазиев (ХМАО-Югра, Удмуртия), победивший Джамала Бадрутдинова из Санкт-Петербурга.

В финальном поединке до 63 кг чемпион России-2019 Габил Мамедов (Оренбургская область) единогласным решением судей победил Илью Шакирова из Тульской области.

В весовой категории до 69 кг чемпионом стал капитан сборной России Андрей Замковой (Московская область, Хабаровский край), победивший Шахабаса Махмудова (Самарская область).

В категории до 81 кг Имам Хатаев (Чеченская Республика) единогласным решением судей одержал победу над Шарабутдином Атаевым (Дагестан).

В весе до 91 кг Муслим Гаджимагомедов (Дагестан, Краснодарский край) нанес поражение Алексею Зобнину (Оренбургская область).

В весовой категории свыше 91 кг Ярослав Дороничев (ХМАО-Югра) победил Светослава Тетерина (Рязанская область).

В категории до 49 кг финальный бой единогласным решением судей выиграл Эдмонд Худоян (Челябинская область), а серебро завоевал Володя Мнацаканян (Московская область).

В категории до 57 кг пояс раздельным решением судей завоевал Всеволод Шумков (Санкт-Петербург), выигравший у Овика Оганнисяна (Московская область, Хабаровский край).

В заключительном бою — до 75 кг единогласным решением судей Джамбулат Бижамов (Дагестан) победил Андрея Ковальчука (ХМАО-Югра).

Призовой фонд чемпионата России по боксу среди мужчин составил 10 миллионов рублей, победители в каждой весовой категории, помимо призовых, получили по автомобилю. По итогам турнира будет сформирован состав сборной России для участия в квалификационном отборочном турнире на Олимпийские игры в Токио.