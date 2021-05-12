Определились чемпионки России по женской борьбе

https://static.news.ru/photo/78a750fc-b347-11eb-8316-96000091f725_660.jpg Фото: Федерация спортивной борьбы России/vk.com

В Улан-Удэ прошли финальные схватки предолимпийского чемпионата России по вольной борьбе, по итогам которых определились чемпионки России во всех десяти весовых категориях.

В соревнованиях приняли участие все сильнейшие спортсменки, кроме нескольких будущих участниц Олимпийских игр в Токио. Стоит отметить победы призёра Олимпиады-2016 Валерии Кобловой (до 59 кг) и призёра чемпионата мира Екатерины Букиной (до 76 кг). В весе до 53 кг действующая чемпионка Европы Стальвира Оршуш сенсационно проиграла в финале Анжелике Ветошкиной из Санкт-Петербурга по последнему результативному действию.

Кроме них победительницами национального чемпионата стали Вероника Гурская (до 50 кг), Екатерина Исакова (до 55 кг), Ирина Ологонова (до 57 кг), Мария Кузнецова (до 65 кг), Ханум Велиева (до 68 кг), Ксения Буракова (до 72 кг).

Как стало известно ранее, женская сборная России по борьбе завоевала все шесть лицензий на Олимпийские игры в Токио. На мировом квалификационном турнире задачу пробиться в финал выполнили Ольга Хорошавцева (до 53 кг), Вероника Чумикова (до 57 кг) и Любовь Овчарова (до 62 кг).