Российский боец лёгкого веса Роман Богатов был уволен из Ultimate Fighting Championship после первого же боя. Официальная причина — многочисленные нарушения правил, среди которых удары ниже пояса, запрещённые удары коленом в голову и агрессия в отношении судьи. Однако другим поводом является сомнительная татуировка у его секунданта. В новейшей истории сразу несколько российских бойцов были изгнаны из UFC со скандалами. NEWS.ru вспоминает все самые скандальные случаи увольнения россиян.

Роман Богатов

Непобеждённый бывший ученик Александра Шлеменко попал в UFC как чемпион M-1 Challenge в лёгком весе. Уже в первом поединке на «Бойцовском острове» в Абу-Даби он получил в соперники опытного и высококлассного бразильца Леонардо Сантоса. Подготовка к бою Богатова складывалась странным образом, а сам спортсмен заявлял, что не нуждается в тренерах. В итоге в схватке с Сантосом ему помогал в углу Алексей Кисер, который также рассчитывал провести поединок в UFC, выйдя на замену вместо одного из выбывших бойцов. Однако появление Кисера на публике испортило и его собственный дебют, и карьеру Богатова. На правом локте углового зрители увидели татуировку «чёрного солнца», которая была однозначно воспринята как неонацистская символика. По сообщениям в СМИ, исходящим из лагеря бойца, именно это послужило причиной его дальнейшего увольнения.

Однако менеджер Богатова Саят Абдурахманов и представители UFC эту информацию не подтвердили, и лишь спустя несколько недель сам Богатов заявил, что был уволен за многократные нарушения правил в поединке. Роман действительно вышел на бой без толкового геймплана, а когда понял, что домашние заготовки не работают, а накачка с помощью нецензурных оскорблений Кисера не помогает, перешёл к грубым нарушениям правил, среди которых удары в пах и запрещённые удары коленом в голову по находящемуся в партере сопернику. Более того, боец неадекватно реагировал на замечания и снятие двух баллов рефери Марком Годдардом.

Скорее всего, истинной причиной увольнения стало всё в совокупности: токсичный секундант, грязное ведение боя и откровенно слабая подготовка. Богатов не показал в октагоне того, за что UFC ценит своих бойцов и готова прощать им отдельные нарушения корпоративной этики, как, к примеру, Эдмену Шахбазяну вынос флага непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, что стало причиной серьёзных разбирательств, в ходе которых популярный боец ограничился лишь штрафом, а опытный сотрудник UFC, позволивший политическую акцию, был уволен. Впрочем, Богатов далеко не первый российский боец, покидающий UFC со скандалом.

Иван Штырков Донат Сорокин/ТАСС

Иван Штырков

Слухи о том, что Уральский Халк активно принимает запрещённые препараты, ходили ещё во время его беспроигрышной серии в российском промоушене RCC. Причиной тому была впечатляющая мускулатура бойца и отсутствие всякого допинг-контроля в России. Перед переходом в UFC он взял долгую паузу и несколько раз заявлял, что подойдёт «чистым» к дебютной схватке. Однако незадолго до турнира в Санкт-Петербурге Штырков был снят по неизвестным причинам, а затем и вовсе расторг контракт с UFC.

По сути боец столкнулся с выбором между двухлетней дисквалификацией за найденные USADA запрещённые вещества и увольнением и посчитал, что лучше и дальше драться в России и Японии, где допинг-контроль отсутствует, чем сидеть без дела в ожидании исполнения американской мечты. По соглашению сторон найденные в пробе вещества не афишировались, однако можно предположить, что речь идёт об остатках стероидов, которые современные антидопинговые методы способны выявлять и спустя несколько месяцев.

Дмитрий Смоляков

Российский тяжеловес оказался в UFC весьма неожиданно, а был уволен как раз ожидаемо после трёх досрочных поражений подряд. Более того, по возвращении в Россию он проиграл вновь ноунейму из Ирана на турнире Fight Nights. Собственно увольнение за неуспеваемость для лучшей лиги мира с её огромной кадровой текучкой не редкость, но случай Смолякова стоит особняком. В трёх поединках против не самых грозных тяжеловесов UFC он проигрывал досрочно без всяких шансов на успех и, хотя является мастером спорта по борьбе, не показал даже приличных борцовских навыков. После того как он разгромно уступил в третьем бою проспекту Грегу Харди, не выдержал даже Дэйна Уайт.

Кто те парни, которых он победил? Понимаете, у Смолякова девять побед в ММА, но я хочу увидеть тех ребят, которых он побил. Возможно, они даже находятся в этой комнате, — пошутил на встрече с журналистами глава UFC.

С тех пор за Смоляковым закрепилась слава худшего российского бойца в истории организации.

Руслан Магомедов

Фактурный российский тяжеловес, сделавший себе имя на турнирах Fight Nights и побеждавший экс-чемпиона UFC Тима Сильвию, ярко начал карьеру в октагоне, одержав верх над Виктором Пештой, Джошем Коуплендом и Шоном Джорданом. Незадолго до его четвёртого боя в UFC со Стефаном Струве положительной оказалась внесоревновательная допинг-проба, из-за которой он был дисквалифицирован на два года. У бойца обнаружили популярный среди российских спортсменов стероид остарин. После возвращения его новый бой с Адамом Вечореком был также отменён, а вскоре выяснилось, что он ещё дважды нарушил антидопинговые правила, сначала сдав положительный тест на два анаболических стероида, а затем отказавшись от сдачи пробы. Итогом трёх серьёзных нарушений подряд стала его пожизненная дисквалификация на территории США. В ноябре 2019 года он провёл бой на польском турнире лиги АСА и с тех пор не выступал на соревнованиях по ММА.

Абдул-Керим Эдилов Валерий Шарифулин/ТАСС

Абдул-Керим Эдилов

Земляк и любимец главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова сделал себе имя в России в лигах Fight Nights и ACA, а в 2017 году успешно дебютировал в UFC, победив техническим нокаутом серба Бояна Михайловича. Затем он долгое время восстанавливался после травм, а после того, как ещё два боя Эдилова сорвались, контракт расторгли. В 2016 году он был дисквалифицирован USADA после проваленного допинг-теста, а расторжение договора, по некоторым данным, было связано с рецидивом. После этого Эдилов начал карьеру профессионального боксёра и одержал две победы нокаутами в первом раунде на профессиональном ринге.

Дмитрий Сосновский

Протеже Алексея Олейника по клубу «Оплот» путь за океан проложил себе победой над Александром Емельяненко в 2014 году, когда тот переживал не лучший период своей жизни, сопровождаемый загулами и уголовными делами. Сначала Сосновский подписал контракт с Bellator, а в 2018 году дебютировал в UFC, победив удушением британца Марка Годбира. В феврале 2019 года Сосновский выбыл из боя с бразильцем Жуниором Албини из-за травмы плеча.

В ноябре прошлого года он был арестован в Москве по обвинению в вымогательстве и похищении человека, что автоматически привело к расторжению его контракта в UFC. По версии следствия, боец в составе организованной преступной группировки из пяти человек вымогал порядка 300 тыс. рублей у предпринимателя. С ноября 2019 года Instagram Сосновского не обновляется, а ситуацию с ним прокомментировал Олейник.